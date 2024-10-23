5. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Org Festivali başlıyor

Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:15

Güncelleme: 23.10.2024 - 15:17

Avrupa’nın değerli virtüözlerini ağırlayan festivalin açılış konseri İtalya’nın önde gelen org sanatçılarından Alberto Gaspardo’yu ağırlıyor.

Sanatçı 24 Ekim Perşembe akşamı Beyoğlu Sent Antuan Kilisesi’nde “ İşte Karşınıza Eşsiz İtalyan Okulu “ isimli org resitalinde Vivaldi, Scarlattı, Marcello, Cimarosa, Marenzio, Gabrieli, Piccinni, Pergolesi ve Verdi gibi İtalya’nın dünyaca ünlü bestecilerinin eserlerini seslendiriyor.

Festival 31 Ekim’de ünlü fransız org virtüözü Ghislain Leroy konseriyle devam ediyor. Festivalin kapanış konserinde Romanya’nın en önde gelen org virtüözü Eduard Antal “Bohemian Rhapsody “ isimli programıyla müzikseverlere sürprizli ve çok parlak bir kapanış konseri sunuyor.