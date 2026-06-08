54. İstanbul Müzik Festivali başlıyor

Tekfen Vakfı desteğiyle gerçekleşen konseri solisti Özbek piyanist Behzod Abduraimov. Konserde Rachmaninoff’un tüm dünyada ününü pekiştiren ve zamanla popüler kültüre girerek Rocky 2 filmiyle de özdeşleşen 2. Piyano Konçertosu ile Stravinsky’yi 27 yaşında uluslararası üne kavuşturan Ateş Kuşu balesi üzerine daha sonra yazdığı süiti seslendirilecek.





ÇAĞDAŞ DANS TOPLULUĞU CNN/ ATERBALLETTO

Festival, İtalya’nın ünlü çağdaş dans topluluğu CCN/Aterballetto’nun 12 ve 13 Haziran 20.00’da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’ndaki gösterileriyle devam edecek. Topluluğun üç ayrı koreografiden oluşan gösterisinde Iratxe Ansa ile Igor Bacovich’in koreografisi Rhapsody in Blue (Mavi Rapsodi); Fransız koreograf Angelin Preljocaj imzalı, Beethoven’ın Ayışığı Sonatı eşliğindeki Reconciliatio (Uzlaşma) ve Kanadalı koreograf Crystal Pite’ın Brahms’ın iki viyolonsel sonatı ile Mark Strand’ın Kış için Dizeler şiirinden esinlenen Solo Echo (Yalnız Yankı) adlı eserleri izlenecek. Brahms’ın iki viyolonsel sonatı ile Mark Strand’ın Kış için Dizeler şiirinden beslenerek kaybediş ve kabulleniş üzerine bir anlatı kuracak. İki eserde çellist Dorukhan Doruk ile piyanist Korkmaz Can Sağlam çalacakları Brahms ve Beethoven sonatları ile dansçılara eşlik edecekler.

25 Haziran’a dek sürecek olan 54. İstanbul Müzik Festivali programında Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli toplulukların yanı sıra kuşağının parlak piyanistlerinden Bruce Liu, karizmatik çellist Kian Soltani, piyano ikilisi Lucas ve Arthur Jussen, Batı’nın geleneğini, çağımızın en büyük tenorlarından Ian Bostridge, kontrtenor Iestyn Davies ve "Fadonun kasırgası" olarak anılan Sara Correia gibi isimlerin aralarında olduğu 80’in üzerinde sanatçı ve topluluk yer alıyor.