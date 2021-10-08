58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden notlar

08 Ekim 2021 Cuma, 04:00

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali artık son düzlüğe girdi. Festivalde Ulusal Yarışma’da yer alan yerli filmlerin gösterimleri dün akşam yapıldı. Önceki akşam “Bembeyaz” filminin gösterimine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer de katıldı.

Necip Çağhan Özdemir imzalı “Bembeyaz” filmi ile Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun yönettikleri “Birlikte Öleceğiz” filmi Türkiye’deki ilk gösterimlerini yaptı. İki filmin de ekibi dünkü basın toplantılarında hem filmleri değerlendirdi hem de soruları yanıtladı. Toplantılardan konu başlıkları şöyle:

ÖZDEMİR: AMACIM SORU SORMAKTI

- “Bembeyaz”ın yönetmeni Özdemir, filmin çekim sürecinin zorlu geçtiğine vurgu yaptı. Senaryosu 2018’de, çekimleri 2019’da sona eren filmin, salgın nedeniyle ancak bu yıl izleyiciyle buluşabildiğine değindi. Özdemir, “Zorlu ama mutlu eden bir süreçti” diye konuştu. Seyirciyi son ana kadar filmin içinde tutmaya çalıştıklarını dile getiren Özdemir, filmin oyuncuları arasında başroldeki Mert Fırat ve Kubilay Tunçer gibi bilinen isimlerin yer almasının genel izleyiciyi de çekebileceğine değindi. Özdemir, filminde “Bir şeyleri anlatmak ve dikte etmekten çok sorular sormayı” amaçladığını dile getirdi.

‘BİRLİKTE ÖLECEĞİZ’E İLGİ...

- Kurtuluş ve Saraçoğlu’nun “Birlikte Öleceğiz” filmi ise festivalin en beğeni toplayan filmlerinden biri oldu. Filmin basın toplantısı da bu ilgiyle birlikte en uzun toplantılardan biriydi. Toplantıda yaklaşık 7 yıla yayılan bir sürede çekilen filmin, maddi imkânsızlıklar ve izin alma süreçlerinin çok uzaması nedeniyle bu kadar uzun sürede çekilebildiği anlatıldı. Filmin yapımcısı Yamaç Okur, filmi, “düşük bütçeli büyük bir film” diye tanımladı.

- Filmin 161 dakikalık süresiyle ilgili olumsuz yorumlara da yönetmenler katılmıyor. Kurtuluş, filmin ince şeyleri anlamak üzerine olduğuna değinerek, filmin süresini kısaltmanın insanların sadece 60-70 dakika daha fazla Instagram’a girmesine yol açacağı şeklinde esprili bir yorum yaptı.

‘NEOLİBERALİZMİN SON ÇIRPINIŞLARI’

- Yurtdışındaki festivallerde neden filmin yer almadığı sorusuna da yönetmen Hakkı Kurtuluş sert bir yanıt verdi. Batı’nın önemli festivallerinde kültürel bir ırkçılık olduğunu söyleyen Kurtuluş, “Bizimki gibi filmleri görmek istemiyorlar. Neoliberalizmin son çırpınışları” diye konuştu.

SÜLEYMAN TURAN’A SAYGI...

- Filmin yardımcı erkek oyuncusu Türk sinemasının efsanelerinden Süleyman Turan. 2019 yılında film çekimleri sırasında yaşamını yitiren Turan da toplantıda saygıyla anıldı. Turan ile olan bazı sahneleri çekemediklerini dile getiren Saraçoğlu, bürokrasiye takıldıklarını, çekimler için bazı izinleri almalarının çok uzun sürdüğünü ve bu sırada Turan’ı yitirdiklerini üzülerek anlattı. Kurtuluş da Turan’ın sahnelerini izinleri almanın uzun sürmesi nedeniyle çekememeleri konusunda “İçimde bir şeyler temelli kırıldı” diye konuştu.

FORUM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

58. Antalya Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un kazananları belli oldu! Damla Sönmez’in sunduğu tören tüm forum etkinlikleri gibi çevrimiçi yapıldı. Bu yıl beş bölümde 14 proje destek aldı, 455 bin TL değerinde maddi ödülün yanı sıra ayni ödüller de sahiplerini buldu.

Sekiz projenin yarıştığı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda, Sefa Öztürk’ün yönettiği “Gülüşün Ömre Bedel” ve Doğu Yaşar Akal’ın yönetmenliğini üstlendiği “Tussifed” adlı projelerinin her biri 30 bin TL para ödülü kazandı. Merve Kuş Mataracı’nın yönetmenliğini üstlendiği “Üç Metre” adlı projeye de TRT’den 30 bin TL destek sunuldu.