Tiyatro oyunu olarak yazılan senaryodan filmleriyle Altın Portakal'da yarışıyorlar

07 Ekim 2022 Cuma, 18:11

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin beşinci gününde İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı'nın birlikte yönettiği LCV, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda izleyiciyle buluştu. Erdi Işık'ın yazdığı tiyatro oyununun senaryolaştırıp, beyaz perdeyle buluştuğu filme, izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Tek bir otel odasında geçen; Ushan Çakır, Melisa Şenolsun ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun oynadığı film, uzun süre alkışlandı. Film ekibi, gösterimin ardından söyleşide izleyicilerle buluştu.



'FİLMİN ZORLUK YOLDA BAŞLADI'



Tiyatro oyunu olarak yazılan senaryoyu filme dönüştürdüklerini söyleyen senarist Erdi Işık, "Çok güzel motivasyonla bu yola girdik ama zorluklar sonradan başladı. Bunu film yapmaya karar verdikten sonra, içerik nedeniyle yapımcı bulmakta zorluk çektik. Oyuncularımız çok büyük bir destek ile projenin içerisinde yer aldı. Gerekirse YouTube'a koyacaktık gerekirse evimizde izleyecektik ama bir şey söylemek istiyorduk ve söylediğimiz düşünüyorum. Çok güzel bir seyirciyle karşılaştık" diye konuştu.

'YAZARKEN HİÇ YUMUŞATMADIM'



Altın Portakal'da oldukları için çok mutlu olduklarını anlatan Işık, "Yapımcı ararken, sürekli 'Erdi çok güzel şeyler yazıyorsun ama Türkiye'de çok gösterilmeyecek şeyler yapıyorsun' diyorlardı. Vazgeçmedim, bu bir sanat ve bir şeyler söylemek zorundayız. Antalya'da böyle bir açılış yapma imkanımız oldu. Tüm engellemelere rağmen yolunu bulacaktır diye düşünüyorum. Yazarken hiç yumuşatmadım sonra üzerinden geçtik. Söylemek istediğimiz söyleyelim, diye düşündük" dedi.

'TEK MEKANDA FİLM ÇEKİMİ ÇOK ZOR'



Çekimlerin güzel geçtiğini söyleyen yönetmen Kaan Arıcı da "Bu tür, tek mekandaki filmleri çekmek çok zor gerçekten. Çekimden önce 10 gün prova yaptılar" diye konuştu.

Ekibin içerisinde yer aldığı için çok şanslı olduğunu söyleyen oyuncu Melisa Şenolsun, "Karakter adına bir zihniyete sıkışıp, kalmanın yaratmış olduğu illüzyonu sorgulatabildiysem; beni çok mutlu eder. Aslında her karakter, kendinden çok emin filmin başında" dedi.

Böyle bir iş yapmış oldukları için çok mutlu olduğunu belirten oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ise "Bu filmin çıkmasıyla beraber karşınıza gelen şey; aslında bu kadar insanın kolektif olarak ürettiği bir eserdi. Herkes birbirinin işine karıştı. Bu, birbirimize yol göstermekti. Biz, yaptığımız şeyi kendimizden çıkarmış olduk. Biz yazılan bir filmi oynamadık, biz bu işin içerisinde kendimizi hem oyuncu hem yönetmen olarak görerek bu işi çıkartmış olduk" dedi.



'FİLMİ 5 GÜNDE ÇEKTİK'



Çekim sürecinde yaşadıkları zorluklardan bahseden yönetmen İsmet Kurtuluş da "Bu aslında bir tiyatro oyunu olarak yazılmıştı ama sonra projeyi okuyunca çok heyecanlandım. Film yapmaya karar verdik. Bu filmi 5 günde çektik" diye konuştu.

İlk sinema filmi yapımcılığı yaptığını belirten yapımcı Feri Baycu Güler ise "İnsanı anlatan her hikayenin seyirciye ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Bu filme, belli bir cinsiyet üzerinden bakmadım. Bu aşk hikayesi, insan hikayesi olarak görüyorum" dedi.

Filmin oyuncularından Ushan Çakır ise aslında bir tiyatro oyunu çalıştıklarını söyledi.