59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki film forumunda yarışacak projeler açıklandı
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forumu'nda yer alacak Uzun Metraj Kurmaca, Belgesel Work in Progress Platformu ile Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nda yarışacak projeler belli oldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim'de düzenlenecek festival için hazırlıklar sürdürülüyor.
Festival çerçevesinde organize edilen Antalya Film Forumu'nda Uzun Metraj Kurmaca, Belgesel Work in Progress Platformu ile Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nda yer alacak projeler belirlendi.
Film kurgucusu Çiçek Kahraman, Karlovy Vary Film Festivali Film Endüstri Ofisi yöneticisi Hugo Rosak ve France TV Uluslararası Satış Bölümü yöneticisi Renan Artukmaç'tan oluşan seçici kurul, Uzun Metraj Kurmaca Programı'na gelen 26 başvuruyu değerlendirdi.
Kıvanç Sezer'in "8x8", Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi", Gürcan Keltek'in "Yeni Şafak Solarken", Nehir Tuna'nın "Yurt" ile Filiz Kuka'nın "Yüzleşme" adlı projeleri platforma seçildi.
Belgesel programcısı Babette Dieu, yönetmen Deniz Tortum ile belgesel yönetmeni ve kurgucu Elif Ergezen'in seçici kurulluğunu yaptığı Belgesel Work in Progress Platformu'na yapılan 35 başvurudan, Etna Özbek'in "Basit Bir Yer", Melis Birder'in "Başka Bir Yerde", Berke Baş'ın "Daimi Arama", Fırat Özeler'in "Kavur", Canberk Emre İpek'in "Trappet Zone'da 61 dakika" adlı filmleiri seçildi.
Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nda ise Netflix Grow Creative ekibinin Türkiye yöneticisi Arya Su Altıoklar, senarist ve yapımcı Gerald Sanoff ve yönetmen Emre Şahin'den oluşan seçici kurul, 62 başvurudan 5 proje seçti.
Buna göre Erinç Durlanık'ın "Ev Arkadaşım Zek", Bilal Bay'ın "Fil ve Zaman", Tilbe Cana İnan ve Kubilay Kara'nın yaratıcılığını yaptığı "İyi Aile Kızı", Emir Ziyalar'ın yönetmenliğini yaptığı "Kadim Mavi" ve Tancer Güven'in yaratıcılığını yaptığı "Siyah Çoraplılar" adlı projeler bu platformda yarışmaya hak kazandı.
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