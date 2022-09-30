59'uncu Altın Portakal için geri sayım

30 Eylül 2022 Cuma, 10:47

İlki 1964'te, Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 59'uncu kez perdeyi açıyor. 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinliğin başlamasına günler kala festivalin simgesi olan Venüs heykeli, kentin farklı noktalarına yerleştirildi.

Aspendos ve Perge salonlarında film gösterimlerinin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi de her sene olduğu gibi bu yıl da festivalin merkezi konumunda.

Festivalin afişinde son yıllarda kullanılan Yeşilçam yıldızları geleneği bu yıl da devam edecek. Bu yılki afişte, 1970'te düzenlenen festivalde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanan 'Ankara Ekspresi' filminin setinde çekilen Filiz Akın ve Ediz Hun'un fotoğrafı kullanılacak.

GELENEKSEL KORTEJ 2 YIL SONRA DÜZENLENECEK

Festival, pandemi nedeniyle 2 senedir düzenlenemeyen, geleneksel kortej ile başlayacak. Kentte yaşayanların büyük heyecanla bekleyip takip ettiği usta sanatçıların katılımıyla düzenlenecek kortej, yarın saat 15.30'da Cam Piramit önünden başlayıp, 100'üncü Yıl, Güllük ve Atatürk caddelerini takip ederek Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek.

AÇILIŞ VE KAPANIŞ TÖRENLERİ HALKA AÇIK

Geleneksel kortejin ardından festivalin açılış ve ödül töreni kapalı spor salonunda, halka açık düzenlenecek. Kırmızı halı geçişinin saat 19.30'da başlayacağı gecede Perihan Savaş ve Erkan Can'a Onur Ödülü, Zerrin Tekindor'a Başarı Ödülü verilecek.

Aynı akşam Mustafa Sandal salonda konser verecek. Kapanış ve festivalin en iyilerinin açıklanacağı ödül töreni 8 Ekim Cumartesi saat 20.30'da aynı spor salonunda halka açık gerçekleştirilecek.

JÜRİDE USTA İSİMLER

Festivalin başkanlığını bu yıl Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, film forum moderatörlüğünü ise oyuncu Damla Sönmez yapacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Yeşim Ustaoğlu üstlenirken, jüri üyeleri oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen ve senarist Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, şair Haydar Ergülen, oyuncu Nurgül Yeşilçay ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak olacak.

BİLETLER 3 VE 5 LİRAYA SATILIYOR

Festivalde bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10, Belgesel Film Yarışması için 10, Kısa Metraj Film Yarışması için 12 film yarışacak. 3 ile 5 lira olan film biletlerinin satıldığı AKM içerisindeki gişede ise yoğunluk yaşanıyor. Festivalde ücretli gösterilecek 70 filmin 20'sinin biletleri tükenirken, kalan filmlerin biletlerinin de çoğunluğu satıldı.

GÖSTERİMLER 5 FARKLI NOKTADA

Pandemi nedeniyle son 2 senedir açık hava sinemalarında film gösterimleri yapılırken, bu sene 5 farklı noktada gösterimler yapılacak. Kentin farklı noktalarında vatandaşlara ulaşacak film gösterimleri, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Aspendos ve Perge salonları, Doğu Garajı Kültür Merkezi, Karaalioğlu Parkı içerisine kurulacak Yıldızların Altında 1 ve Atatürk Kültür Parkı içerisine kurulacak Yıldızların Altında 2 açık hava sinemalarında gerçekleştirilecek.

FİLM EKİPLERİYLE SÖYLEŞİLER

AKM Aspendos Salonu'nda 14.30 ve 17.00'de Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın filmlerinin ilk gösterimleri, film ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Filmlerin ardından AKM önündeki kafede söyleşi düzenlenecek.

Perge Salonu'nda gerçekleşecek Kısa Film ve Ulusal Belgesel Yarışması'nda perdeye yansıtılacak filmlerin ardından aynı salonda film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler yapılacak.

'ALTIN PORTAKAL'I ÖZÜNE DÖNDÜRDÜK'

Altın Portakal'ın sinemanın ve Yeşilçam'ın buluşma noktası olduğu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve festival başkanı Muhittin Böcek, "Altın Portakal demek Antalya demektir. Sinemamızın, Yeşilçam'ın buluşma noktasıdır. 59 yıl önce belediye başkanımız Avni Tolunay'ın sinema emekçilerine destek olmak amacıyla başlattığı Türkiye'nin en uzun soluklu film festivalidir. Altın Portakal deyince akla kortej gelir. Kortejde bütün sanatçılarımızla vatandaşlarımız buluşmaktadır. Daha önce sırtını sinemaya, ulusala dönmüş bir film festivali yapılıyordu ve büyük eleştiri alıyordu. Göreve gelince Altın Portakal'ı özüne döndürdük ve bütün vatandaşlarımızla, sanatçılarımızı buluşturduk. Hem sanatçılarımız hem sinemaseverler mutlu" diye konuştu.

EDEBİYAT UYARLAMASI SENARYO YARIŞMASI EKLENDİ

Festivalin idari direktörü ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, öğrenciler ile sinema profesyonellerini buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Tuncer, “Bu sene festivalimize Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması'nı ekledik. Türkiye'de bu şekilde ödül veren başka bir festival yok. Bu alan için şartları uyan 77 eser başvuruda bulundu. Layık bulunan 2 esere ödüllerini takdim edeceğiz. 2019 yılında başlatılan Altın Portakal Sinema Okulu da bu sene devam edecek. Şu ana kadar 650 öğrenciyi buldu. Bu sene de öğrencilerimiz online katılacak" diye konuştu.

KADIN EMEĞİ ÖN PLANDA

Festivalin bu sene geliştiğini belirten Tuncer, “Kadın emeğini ön plana çıkarmak için başlattığımız ilk kadın sinema oyuncumuz Cahide Sonku Ödülü de bu sene devam edecek. Bu sene ilk defa Hollanda Büyükelçiliği ile birlikte yürüttüğümüz Yeni Nesil Sinema Okulu Projesi var. Proje kapsamında kadın sinemacılar tarafından çekilmiş 5 kısa belgesel filmin özel gösterimleri gerçekleştirilecek" ifadesini kullandı.

'ALTIN PORTAKAL ESKİ HALİNE DÖNÜYOR'

Festival hakkında bilgi veren festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, festivalin bu sene büyüdüğünü söyledi. Boyacıoğlu, "Son iki senedir pandemi nedeniyle oldukça küçülmüştük. Sadece 3 açık hava sinemamız vardı. Bu yıl 2'si açık hava olacak şekilde sayıyı 5'e çıkarttık. Festivali bu sene Atatürk Kültür Merkezi'nden kentin diğer köşelerine doğru genişletiyoruz. Festival mekanları bu sene biraz daha büyüyor. Altın Portakal eski haline geri dönüyor. 2 yıldır düzenleyemediğimiz kortejimizi bu yıl bir katılımla düzenleyeceğiz" dedi.

METİN AKPINAR GÖSTERİ DÜZENLEYECEK

Açılış töreninde onur ve başarı ödüllerini vereceklerini belirten Boyacıoğlu, "Bu seneki afişimizde Ediz Hun ile Filiz Akın'ın 1970 yapımı Ankara Ekspresi filminden sette çekilmiş bir fotoğrafı kullanacağız. Pandemi nedeniyle 2 yıldır veremediğimiz Onur Ödüllerini Perihan Savaş ve Erkan Can'a, Başarı Ödülü'nü ise Zerrin Tekindor'a vereceğiz. Bu yıl Metin Akpınar ile Muhabbet adlı gösteride, 7 Ekim günü Kapalı Spor Salonu'nda yaklaşık 3 bin kişiye bir gösteri sunacak. Onun biletleri de 3 ve 5 lira" değerlendirmesinde bulundu.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Film gösterimleri için bu yıl daha geniş alanlar ayrıldığını söyleyen Boyacıoğlu, “Geçen yıl biletler 7 saatte tükenmişti. Bu yıl daha fazla salonda daha fazla biletimiz var. Biletlerimiz 3 ve 5 liradan satılıyor. Festivalin başlamasına sayılı günler kala 70 ücretli gösterimimizden 20'sinin biletleri tamamen tükendi. Diğer gösterimlerimiz için de çok az biletimiz kaldı. Bu bizim için hem iyi hem de kötü bir şey. Bilet bulamayanlar da şikayette bulunuyor" dedi.

'PANDEMİ NEDENİYLE 2-3 YILDIR SİNEMAYA GİDEMİYORDUM'

Uzun süre bilet almak için bekleyen Nadire Türk, “Festivali 80'li yıllardan bu yana takip ediyorum. Biletler bu sene çok hızlı tükenmiş ama ben istediğim filmlere bilet buldum. Biletler diğer festivallere göre çok ucuz. Pandemi nedeniyle 2-3 yıldır sinemaya gidemiyordum. Festival benim için bir fırsat olacak" diye konuştu.