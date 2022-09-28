Altın Portakal'da Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması finalistleri ve jürisi belirlendi
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması'nın finalistleri ve jürisi açıklandı. Yarışmadaki 8 proje, senarist-yapımcı Aslı Özge, oyuncu-yönetmen ve yazar Ercan Kesal ile yazar Müge İplikçi tarafından değerlendirilecek
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilecek festival, 1 Ekim'de başlayacak. Festival için son hazırlıklar yapılıyor.
Sinemaya güçlü senaryolar kazandırmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması için de 77 başvuru yapıldı. Eserler, Doğan Kitap Genel Yayın Yönetmeni Cem Erciyes, yazar Doğu Yücel ve sinema yazarı-senarist Burak Göral tarafından değerlendirilerek yarışmaya katılacak 8 proje belirlendi.
Buna göre, Erman Bostan'ın "Cadı (Bir Osmanlı Korkusu)", Hacer Usta ve Ferhan Gökçek Kutluer'in "Dünya Unutana Kalır", Atay Sözer'in "Dünyanın En Kötü Avukatı", Nisa Yıldırım'ın "Epidemik Eros (Paşa Gönül İsyanı)", Burcu Aykar'ın "Gölgeler Çekildiğinde", Gaye Boralıoğlu'nun "Meçhul", Murat Saraçoğlu'nun "Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur", Elif Refiğ ile Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun "Yalnızlar" adlı projeleri seçildi.
JÜRİDE ÖZGE, KESAL VE İPLİÇKİ YER ALDI
Eserler de senarist-yapımcı Aslı Özge, oyuncu-yönetmen ve yazar Ercan Kesal ile yazar Müge İplikçi'den oluşan ana jüri tarafından değerlendirecek. Seçilen projeler, festivalin açılış töreninde açıklanacak.
Törende, 80 bin lira tutarındaki "En İyi Senaryo" ve 40 bin lira tutarındaki "Jüri Özel Ödülü" sahiplerini bulacak.
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