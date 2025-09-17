6. ALV Müzik ve Sanat Festivali başlıyor

St. Georg Avusturya Lisesi Mezunları tarafından kurulan Avusturya Liseliler Vakfı’nın ilkini 2018 yılında gerçekleştirdiği Avusturya Liseliler Vakfı Müzik ve Sanat Festivali bu yıl altıncı kez müzikseverlerle buluşacak.

20-21 Eylül tarihleri arasında Yeniköy’deki Avusturya Başkonsolosluğu’nda düzenlenecek festivalinde bu yılki programında ilk gün; Sabih Cangil Band, Mitra Kotte ve Aysun & Ali Kocatepe-Ceyda Pirali Orkestrası, ikinci gün; Hyun Sook Tekin, Cenk Erdoğan Trio ft. Efe Turumtay ve Emir Ersoy ft. Zuhal Olcay şarkılarını seslendirecekler.

Festivalin geliri önceki yıllarda olduğu gibi Avusturya Lisesi’nden mezun, başarılı ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilerin yurt dışı eğitimlerine katkı sağlayacak. Festival biletleri satışta.