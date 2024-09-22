6. Bandırma Kitap Günleri başladı

Yayınlanma: 22.09.2024 - 14:20

Güncelleme: 22.09.2024 - 14:50

Bandırma Kitap Günleri etkinliğinin açılışında "kitaba yolculuk" temasıyla Yenikapı'dan Bandırma'ya düzenlenen feribot seferiyle yapıldı. Bu sefere Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Ahmet Ümit, Buket Uzuner ve Sibel Uzun katıldı.

Feribotta, “6. Bandırma Kitap Günleri’ne yaptığımız bu yolculukta bizlere yazarlarımız da eşlik ediyor” anonsu yapılmasıyla birlikte yazarlar yolculuk sırasında önce kitaplarını yurttaşlara dağıttı, sonra da imzaladı.

‘AYDINLARIN VE YAZARLARIN KONUŞMASI GEREKİR'

Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma’yı kitaplarla ve yazarlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. “İlk belediye başkanlığı dönemimde başlattığımız ve sonraki dönemde de devam eden Bandırma Kitap Günleri’nde bu yıl da unutulmaz günler yaşayacağız,” diye belirten Mirza, halka kitap okumayı özendirmenin temel amaç olduğunu söylerken, çocukları ve öğrencileri kitaplarla buluşturmanın önemini vurguladı. Mirza, “Biz siyasetçiler ve belediyeciler belki çok fazla konuşuyoruz. Asıl bu ülkenin aydınlarının ve yazarlarının konuşması gerekiyor” diyerek sözü yazarlara bıraktı.

Ahmet Ümit, festivalin ilk yapıldığı günden itibaren okurlarıyla buluştuğunu belirterek, "Feribotta kitap imzalamak oldukça orijinal bir fikirdi. O günden bu yana 8 yıl geçti; bu çok kıymetli bir deneyim. Çocuklarımızı bedensel olarak besliyoruz, ancak ruhlarını beslemek de bir o kadar önemli. Burada edebiyat en etkili araç” dedi.

NAZIM'IN VERASI İLE HATIRALAR

Ahmet Ümit, Moskova’da eğitim gördüğü dönem Vera Tulyakova ile tanıştığını ve daha önce hiçbir yerde anlatmadığı hatıralarını anlattı. “Vera ile tanışmamdan sonra git-gel güven oluştu ve bana Nazım’a aslında ilk başta aşık olmadığını anlattı. Nazım öldükten sonra evin her yerine Vera’nın her yeni yaşına bir doğum günü hediyesi bırakmış. Vera o zaman gerçek sevgiyi hissedip aşık olmuş” ifadelerini kullandı.

BEHRAMOĞLU'NDAN ŞİİR DİNLETİSİ

Gazetemiz yazarı Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin, birlikte sahneye çıkarak şiir dinletisi gerçekleştirdiler. Ataol Behramoğlu ve Nazım Hikmet’in şiirlerinden bestelenen eserler söylendi.

Behramoğlu, Bandırma’lıların kitaba ve sanata olan ilgisinden dolayı çok memnun olduğunu ve Türkiye’nin daha ışıklı günler göreceğini ifade etti. Öte yandan, gazetemiz yazarı Müjdat Gezen de 28 Eylül'de Bandırma Kitap Günleri’nde sevenleriyle buluşacak.