Selanik Film Festivali Fabelmanlar'la başlıyor

17 Ekim 2022 Pazartesi, 11:59

63. Selanik Uluslararası Film Festivali (3-13 Kasım) yönetmen Steven Spielberg’in The Fabelmans (Fabelmanlar/ 2022) filminin gösterimiyle 3 Kasım günü başlıyor. Spielberg en kişisel ve biyografik çalışmasında Arizona’da geçen çocukluğunu ve büyüme öyküsünü anlatırken sihirli bir dönemi ve sinemanın etkileyici gücünü vurguluyor... 1952’de The Greatest Show on Earth filmini görüp büyülenen Sammy, babası Burt’ün kamerasını alır, sanatçı annesi Mitzi’nin desteğiyle ilk filmlerini çekmeye başlar.

Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Bennie Loewy, Judd Hirsch’in oynadığı filmin senaryosunu Pulitzer ödüllü yazar, senarist Tony Kushner ile Steven Spielberg birlikte yazdı. Fabelmanlar, 24 Kasım’da ülkemizde gösterime girecek.

63. SELANİK FİLM FESTİVALİ’NİN GÖRSEL KİMLİĞİ

Bu yılki festivalin afişini görsel sanatçı Dimitris Trimintzios hazırladı. Selanik kentinin üstünde uçan, dalgalanan bir kadın figürü. Bu kadın yaşamın kaynağını ve yerkürenin merkezini tanımlıyor, dünyadaki tüm kadınları simgeliyor, bütün kadınları hak ettikleri konuma taşıyarak yükseltiyor. Bu kadınlar güncel gerçek yaşamın süper kahramanları.

Atina Güzel Sanatlar Okulu’nda resim eğitimi alan Dimitris Trimintzios (Taxis) 2005’ten beri sokak sanatçılığı yapıyor. Çizgi roman dergisi Babel, Lifo, Cinema dergisi, Don’t Panic’de illüstrator olarak çalıştı. Nikos Pomonis’in A Pink Safety Pin filminde görüntü yönetmenliği yaptı. Alexandros Voulgaris’in Pink filminde set tasarımcısı olarak çalıştı.

ÖZEL BÖLÜM : ‘TIME TO ACT’

Etkinlik Time to Act adlı özel bölümünde film oyunculğu sanatına saygıda bulunuyor. Üç gün sürecek bu etkinlikte ustalık sınıfları, atölyeler, söyleşiler, tartışmalar yer alıyor. Oyuncuların senaryo seçimlerindeki kriterleri, oyuncu seçimi süreci, rollerine nasıl hazırlandıklarıyla ilgili bilgiler verilecek. James Bond filmlerinin ünlü oyuncu danışmanı Debbie McWilliams ile yeğeni Demima McWilliams, Call my Agent adlı dizinin kast direktörü Laurent Grégoire, Yunanlı efsane oyuncu Themis Bazaka, önde gelen Yunanlı oyuncu danışmanları Sofia Dimopoulou ile Makis Gazis bu özel etkinliğe katılıyorlar.

Adéquat ajansının ortak kurucusu Fransız oyuncu danışmanı Laurent olay yaratan Call My Agent dizisiyle ilgili bilinmeyenleri, kamera arkasındaki olayları açıklayacak. Marion Cotillard, Vincent Cassel, Natalie Portman, Virginie Efira, Omar Sy Laurent Gregoire’ın çalıştığı oyuncular listesinde.

Oyuncu danışmanı mesleğinde 50 yılını tamamlamış olan, For Your Eyes Only (1981) filminden başlayarak 14 James Bond filminde çalışan İngiliz Debbie McWilliams etkinliğe yeğeni ve ortağı Jemima McWilliams ile katılıyor. Teyzeyle yeğen oyuncu seçimi mesleğinin geleceğini ve geçmişini, Hollywood ile Avrupa sineması arasındaki farklılıklara değinecekler. McWilliams, James Bond fimlerinin dışında Anthony Minghella, Stephen Frears, Sam Mendes, Derek Jarman gibi önemli yönetmenlerle işbirliği yaptı.

Yunan sinemasının efsane oyuncusu Themis Bazaka filmlerinden seçtiği önemli sahneleri izleyicilerle paylaşacak. Bazaka, Christos Dimas, Costas Ferris, Panos H. Koutras, Syllas Tzoumerkas, Pantelis Voulgaris gibi ünlü yönetmenlerin filmlerinde çalıştı.

Sofia Dimopoulou ile Makis Gazis günümüz Yunan sinemasının tanınmış ve başarılı iki oyuncu direktörü. Makis Gazis, Fatih Akın’ın In the Fade (Paramparça) , Costa Gavras’ın Adults in the Room, Maggie Gyllenhall’ın The Lost Daughter (Kayıp Kız) filmlerinin oyuncu kadrosunu belirledi.

Sofia Dimopoulou, Angelos Frantzis’in Eftyhia, Menealos Karamaghiolis’in JACE, Elina Psykou’nun Son of Sofia ve yakında gösterime girecek olan Christoforos Papakaliatis’in Maestro dizisinde çalıştı.