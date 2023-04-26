6. Merzifon Kitap Fuarı başlıyor

Yayınlanma: 26.04.2023 - 18:20

Güncelleme: 26.04.2023 - 18:20

Merzifon Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Merzifon Kitap Fuarı, 29 Nisan- 7 Mayıs 2023 tarihleri arasında Merzifon Belediyesi Fuar Alanı’nda gerçekleşecek.

9 gün sürecek fuar boyunca düzenlenecek özel etkinliklerde Türkiye’nin önde gelen psikologlarından akademisyen ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen 30 Nisan Pazar günü saat 13.00’teki söyleşisinin ardından okurları için kitaplarını imzalayacak. Aynı gün saat 14.00’te eğitim tarihimizle ilgili önemli araştırmalarıyla dikkat çeken Dr. Niyazi Altunya, yazar ve çevirmen Ülkün Tansel, eğitimci, yazar ve eski milletvekili Mustafa Gazalcı Cumhuriyet Kitapları standında okurlarıyla buluşacak.

1 Mayıs Pazartesi günü dramaturg, şair ve yazar Eren Aysan, ressam ve sanat yazarı A. Celal Binzet, siyasetçi, gazeteci ve yazar Uluç Gürkan 14.00-17.00 saatleri arasında; 2 Mayıs Salı günü kardiyolog Prof. Dr. Metin Özenci 14.00-17.00 saatleri arasında kitaplarını imzalayacak.