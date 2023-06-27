6 Şubat depremlerinin yıkıcılığı, çocukların duygularıyla kâğıda yansıdı: Umudun ve yaşamın çizgileri

Yayınlanma: 27.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.06.2023 - 04:00

Depremzede çocukların “Elimi Bırakma” sergisi, İstanbul’da Astoria Alışveriş Merkezi’ndeki CORPUS Galeri’de 21 Haziran’da açıldı. 7 Temmuz’a kadar gezilebilecek sergi ikinci durağı ise Hatay olacak.

GÜNEŞLİ BİR DÜNYA

Kimileri “El ele verip birlikte ayağa kalkacağız”ın resmini çizmeye çalışmış, kimileri ise yaşanabilecek yeni depremlerde bir daha kimse ölmesin diye “raylı evler”i... Kimileri o kara gecenin geçmek bilmeyen saatlerini dökmüş kâğıda, kimileri o gün ne yaşadığını yazmış... Bu sergideki ortak duygu ise kimsenin ölmediği, güneşli, mutlu ve umutlu bir dünya.

GELİRİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARA

Projenin yürütücülerinden ressam Tülay Tombul, gönüllü ressam arkadaşları ile birlikte yola çıktıklarını ve Hatay’da depremzede çocuklarla buluştuklarını söylüyor. Depremzede çocuklarla bir araya gelerek eğlenceli zamanlar geçirmeye çalıştıklarını belirten Tombul, “Çocuklarımızın duygularını yansıtan resimleri paylaşmanın yanı sıra, bu sergiden elde edilecek geliri yine çocuklarımıza sanat malzemesi olarak yönlendirmeyi arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.