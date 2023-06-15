6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başlıyor

Yayınlanma: 15.06.2023 - 17:42

Güncelleme: 15.06.2023 - 17:42

Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 7-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Efes Antik Tiyatro'da gerçekleşecek olan tüm gösteriler 21:00'da sahnelenecek.

FESTİVAL PROGRAMI

Uyuyan Güzel (The Sleeping Beauty)

7 Temmuz Cuma

İzmir Devlet Opera ve Balesi

Carmen

10 Temmuz Pazartesi

Samsun Devlet Opera ve Balesi

Carmina Burana

13 Temmuz Perşembe

İzmir Devlet Opera ve Balesi

Damdaki Kemancı (Fiddler on the Roof)

16 Temmuz Pazar

Mersin Devlet Opera ve Balesi

Lucia di Lammermoor

21 Temmuz Cuma

İzmir Devlet Opera ve Balesi