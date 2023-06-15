6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başlıyor
Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 7-21 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.
Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 7-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Efes Antik Tiyatro'da gerçekleşecek olan tüm gösteriler 21:00'da sahnelenecek.
FESTİVAL PROGRAMI
Uyuyan Güzel (The Sleeping Beauty)
7 Temmuz Cuma
İzmir Devlet Opera ve Balesi
Carmen
10 Temmuz Pazartesi
Samsun Devlet Opera ve Balesi
Carmina Burana
13 Temmuz Perşembe
İzmir Devlet Opera ve Balesi
Damdaki Kemancı (Fiddler on the Roof)
16 Temmuz Pazar
Mersin Devlet Opera ve Balesi
Lucia di Lammermoor
21 Temmuz Cuma
İzmir Devlet Opera ve Balesi
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