61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali yeniliklerle başladı: ‘Hepimiz için adalet’

Yayınlanma: 07.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.10.2024 - 04:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer bakanlıklardan destek almadan düzenlenen festival, önceki gün genelekselleşen kortejle başladı. Korteje pek çok isminin yanı sıra Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Salih Güney, Cihat Tamer, Mehmet Özgür, Şahnaz Çakıralp, Kaan Çakır, Burak Serdar Şanal ve Ulusal Uzun Metraj Jüri üyelerinden müzisyen Mercan Dede de katıldı. Sanatçılar, üstü açık otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirip karanfil attı.

‘YAŞASIN SİNEMA’

Kortejden sonra akşam saatlerinde, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılış töreni yapıldı. Kırmızı halı töreninin ardından, oyuncu Serhat Kılıç’ın sahne gösterisiyle başlayan töreni, oyuncu Sedef Avcı sundu. Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, “2019’da seçim sürecinde Altın Portakal özüne dönecek sözünü vermiştim, şimdi sözümü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçen yıl yerel seçim nedeniyle siyasete alet edilmesi hepimizi derinden üzdü ama yaşanan talihsizlikleri, kırgınlıkları geride bıraktık. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya kararlıydık. Bu mücadelede bize destek olan sinema emekçileri, basın ve halkımıza çok teşekkür ederim. Hepinizin huzurunda altını çizerek söylüyorum; artık yeter! Çocuk tacizlerinin olmadığı, kadınların katledilmediği, hayvanların zulme uğramadığı güzel günler görmeyi diliyorum. Yaşasın sinema, yaşasın Altın Portakal! Sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk’le kalın” ifadelerini kullandı.

ÖDÜLÜ BİRLİKTE VERDİLER

Törende onur ve başarı ödülleri de sahiplerini buldu. Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, gazetemizin yazarı Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer’e “Onur Ödülü”, oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli’ye “Başarı Ödülü” verildi. Özyağcılar’a ödülü, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Muhittin Böcek teslim etti. Şahin, geçen yıl festivalin iptal olmasına neden olan ve “FETÖ propagandası yapıldığı” iddia edilen “Kanun Hükmü” belgeselinin, Altın Portakal’a alternatif olarak yapılan Özgür Portakal Film Festivali’nde gösterilmesine engel olmuştu.

PES ETMEYECEĞİZ

Rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamayan Gezen, gönderdiği video mesajla “Gelemediğim için beni bağışlayın. Beni layık gördüğünüz bu ödüle çok teşekkür ediyorum. Mutlu günlerde görüşmeyi umuyorum” diye konuştu. “Başarı Ödülü”nü alan Farah Zeynep Abdullah, “Gündem dün kötüydü, bugün daha kötü. Yarın daha kötü olacak diye çok korkuyorum. Bu ödülü erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum” ifadelerini kullandı.