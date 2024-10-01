'Takıntılar', Türkiye galasını Altın Portakal’da yapıyor

Gişe ve gösterim rekorları kıran “Toc Toc” oyununun Türkçe sinema uyarlaması “Takıntılar”, Türkiye galasını Altın Portakal’da yapıyor. Filmin özel gösterimine, metnin yazarı Laurent Buffie de katılacak.

'Takıntılar', Türkiye galasını Altın Portakal’da yapıyor
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İHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 16:28

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Özel Gösterim programında yıllardır yüz binlerce kişiye ulaşmış bir metnin Türkçe uyarlamasını, üstelik metnin yazarının da katılımıyla ağırlıyor. Fransız yazar, yönetmen ve komedyen Laurent Baffie, “Toc Toc” oyunundan uyarlanan “Takıntılar” ile Altın Portakal’da olacak.

Film; obsesif kompulsif bozukluğu olan altı farklı kişinin, ünlü bir psikiyatrdan aldığı randevunun çakışması ve doktorun da ortalarda olmamasıyla birlikte yaşanan maceraları konu ediniyor.

Festival kapsamında 8 Ekim Salı, saat 21.15’de, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda ekip katılımlıyla seyirciyle buluşacak olan filmin, gösteriminin ardından soru-cevap da gerçekleştirilecek. Yunus Nihat Özcan’ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Çiçek Dilligil, Özge Özberk, Zafer Algöz, Seda Bakan, Ecem Erkek, Sarp Akkaya ve Bora Akkaş yer alıyor.

Buffie’nin metni daha önce Arjantin ve Meksika’da 2 bin 500’den fazla gösteriyle 1 buçuk milyonu aşkın seyirciye ulaştı.


Etiketler: #Takıntılar filmi #Altın Portakal Film Festivali

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