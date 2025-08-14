62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Film Forum başvuruları açıldı

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bünyesindeki Film Forum, Türk sinemasının üretim gücünü artırmayı ve yenilikçi ve özgün projeleri sinema profesyonelleriyle buluşturmayı hedefleyen Film Forum, 27-28 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

FORUMDA HANGİ KATEGORİLER VAR?

Sinema üretimini teşvik eden, yaratıcı içeriklerin gelişimini destekleyen foruma; Uzun Metraj Kurmaca Film Platformu kapsamında "Pitching" ve Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek fonu, İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu, Work-in-Progress Kurmaca Film Platformu ve Work-in-Progress Belgesel Film Platformu kategorilerindeki projeler kabul ediliyor.

Önceki yıllarda projeleri çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde yapılacak filmin son kurgusunda en az üçte iki oranında Antalya’da çekilmiş sahneleri içerecek ulusal uzun metraj bir filme destek olmak, Türkiye’de film çekimi için en elverişli gün ışığı ve doğal platoların bulunduğu Antalya’da film üretimini artırmak, Antalya’yı, Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli merkezlerinden birine dönüştürmek amacıyla gerçekleştirilen Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek fonu ile destekleyen Film Forum, projeleri bu yıl 22 Eylül 2025, Pazartesi gününe kadar kabul edecek.

Yönetmenleri ve yapımcıları destekleyerek projelerin uluslararası alanda daha fazla görünürlük kazanmasını hedefleyen Film Forum, bu doğrultudaki çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Foruma başvurular, www.antalyaff.com adresinde yer alan Film Forum sayfası üzerinden yapılabilecek.

FİLM FORUMDA İLK: 'İLK UZUN METRAJ FİLM GELİŞTİRME PLATFORMU'

Bu yıl ilk kez Film Forum kapsamında hayata geçirilecek İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu ile ilk uzun metraj kurmaca filmini geliştirmekte olan senarist-yönetmenleri desteklemek, filme çekme amacıyla ilk kez senaryolaştırılan projelere yaratıcı katkı sunmak ve sürdürülebilir bir üretim planı geliştirmek hedefleniyor. Bu sene ilk kez Film Forum kapsamında hayata geçirilecek bu bölüm ile Türk sinemasına yeni soluklar kazandırmak ve ilk filmlerin hayata geçiş sürecini desteklemek amaçlanıyor.

1 MİLYON 100 BİN TL KATKI SAĞLANACAK

‘Pitching’ platformlarına Türkiye’den süresi en az 60 dakika olan uzun metraj film projeleri ve ‘Work in Progress’ platformlarına ise yine Türkiye’den post-prodüksiyon aşamasında veya çekimlerinin en az yüzde 70’ini tamamlamış projeler başvurabilecek.

Türkiye’nin en büyük sektörel destek platformu olan Film Forum, yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluştururken, bu yıl toplam 1 milyon 100 bin TL tutarında katkı sağlanacak.