67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği başladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bu yıl 67'ncisi düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği başladı. 5-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek şenlik, konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler, sergiler, çocuk etkinlikleri ve geleneksel törenlerle kenti altı gün boyunca kültür ve sanatın merkezi haline getirecek.

Şenliğin açılışı, Akşehir Belediyesi Sıra Yârenleri Ekibi'nin geleneksel "Dellalın Halkı Şenliğe Çağrısı" etkinliğiyle başladı. Gün içinde Nasreddin Hoca Türbesi'nde düzenlenen törende bu yılın Temsili Nasreddin Hocası olan yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı da halkı şenliğe davet etti. Dünya Mizah Kahramanları Buluşması'nın ardından gerçekleştirilen geleneksel Maya Çalma Töreni ve şenlik kortejiyle kutlamalar kent merkezine taşındı.

KONSER VE TİYATRO PROGRAMI

Şenlik kapsamında Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda her akşam farklı bir etkinlik düzenlenecek. Melek Mosso konseriyle başlayan program, 7 Temmuz'da Güven Kıraç, Erkan Can, Levent Ülgen ve Bahtiyar Engin'in rol aldığı "Alevli Günler" adlı tiyatro oyunuyla devam edecek.

Şenliğin ilerleyen günlerinde Poizi, Musa Eroğlu ve Haluk Levent de sahne alacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda ise Yağmur Bostan, Erman Uysal, Bavyera ve İpek Ildız'ın ücretsiz konserleri gerçekleştirilecek. Şenliğin kapanışında halk dansları gala gecesi ile doğaçlama tiyatro gösterisi izleyiciyle buluşacak.

SÖYLEŞİLER VE SERGİLER

Hıdırlık bölgesinde düzenlenecek söyleşi ve dinletiler de şenliğin dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alıyor. Müfit Can Saçıntı'nın söyleşisinin yanı sıra caz ve klasik müzik dinletileri gerçekleştirilecek.

8 Temmuz'da ise Cumhuriyet Gazetesi katkılarıyla yazarlar Adnan Gerger, Erdal Atıcı, Güven Baykan, Gülseren Tozkoparan Jordan ve Keith Graham Jordan'ın katılımıyla imza günü ve söyleşi düzenlenecek.

Kentin farklı noktalarında fotoğraf ve resim sergileri sanatseverlerle buluşurken, Gülmece Parkı'nda geleneksel el sanatları uygulamalı olarak tanıtılacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

Şenlik kapsamında çocuklar için de tiyatro gösterileri ve atölyeler hazırlandı. Akşehir Kültür Merkezi'nde her gün iki seansta çocuk tiyatroları sahnelenirken, Eski Gazi Okulu ve Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nde kuş evi tasarımı, maske boyama, kum boyama ve tekstil boyama gibi atölyeler düzenlenecek. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak oyun parkurları ve animasyon gösterileri de çocukları ağırlayacak.

Akşehir Belediyesi, tüm kültür ve sanatseverleri 10 Temmuz'a kadar devam edecek şenlik etkinliklerine davet etti.