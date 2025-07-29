7. Kaş Caz Festivali'nin programı açıklandı!

Antalya'nın Kaş ilçesi bu yıl yedincisi düzenlenen Kaş Caz Festivali cazın büyüsünü doğayla birleştiriyor. Kaş Setur Marina'da 29,30 ve 31 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek festival, caz sahnesinin güçlü isimlerini ağırlayacak.

Festivalin ritmi, bu yıl gelenekselleşen açılış gecesiyle 28 Ağustos Perşembe akşamı OXYGEN PUB’da başlayacak. Kaş’ın ruhunu taşıyan caz tutkunlarını Akdeniz gecesine davet eden festival 29 Ağustos Cuma sabahı Setur Marina’da düzenlenecek "Nefes Terapisi" ile güne başlayacak.

ORTAÇGİL VE TEZER AYNI SAHNEDE

Cuma günü akşam üzeri festival, katılımcılarını cazla elektronik seslerin buluştuğu JOY FM DJ seti eşliğinde marinada ağırlayacak. Ardından canlı müzik sahnesi, Türk caz sahnesinin güçlü isimlerinden Mert Pekduraner Group ile açılacak. Gecenin ikinci yarısında ise usta müzisyen Bülent Ortaçgil sahnede olacak. Konserde Ortaçgil'e Birsen Tezer eşlik edecek.

Cuma günü cazla elektronik seslerin buluştuğu JOY FM DJ seti eşliğinde başlayacak canlı müzik sahnesi, ülkemizde caz sahnesinin güçlü isimlerinden Mert Pekduraner Group ile açılıyor. Ardından usta müzisyen Bülent Ortaçgil müzikseverlerle buluşacak Ortaçgil'e sahnede Birsen Tezer eşlik edecek.

AMFİ TİYATRO'DA DOĞAN GÜNEŞ MARİNA'DA BATACAK

Festivalin ikinci günü olan Cumartesi sabahı, Kaş'ın doğal akustiğiyle eşsizleşen Amfi Tiyatro’da, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek “Günü Uyandırma” etkinliğinde Salih Korkut Peker ve Mert Pekduraner sahnede olacak. Aynı gün saat 11.00’de, Kaş’ın en sevilen mekânlarından L’apera, cazın samimi enerjisini “Kendine Has Deneyimler” etkinliğiyle harmanlayarak festivalde yer alacak.

İkinci gün, müziğinde Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya bölgelerinden beslenirken caz ve rock dünyasının klasiklerine de göndermeler yapan Yasak Helva ve modern Anadolu ezgilerini cazla buluşturan Gevende ile tamamlanacak

Festivalin son günü olan Pazar sabahı, Öyküm Elif Erdoğan eşliğinde gerçekleşecek “Ses Terapisi ve Etkileri” çalışmasıyla marinada olacak. Akşam saatlerinde ise JOY FM DJ SET, Jam Session ile müzikseverlere seslenecek. Ardından Oxygen Sahne'de Serkan Polat Cura Caz Project festivalin kapanışını yapacak.

Festival biletlerine Biletix'ten ulaşılabilir.