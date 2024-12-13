'7 Kocalı Hürmüz' tiyatro oyunu müzikal olarak opera sahnesine taşınıyor

Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:06

Güncelleme: 13.12.2024 - 12:06

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Sadık Şendil'in kaleme aldığı, Attila Özdemiroğlu'nun bestelediği ve Sevgi Sanlı'nın şarkı sözlerini yazdığı ünlü tiyatro oyunu 7 Kocalı Hürmüzü modernize ederek müzikal formunda sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Eser, 14 Aralık'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde prömiyer yapacak.

19. YÜZYIL İSTANBUL'UNDA HÜRMÜZ’ÜN HİKAYESİ

19. yüzyıl İstanbul’unun Taşkasap semtinde geçen hikaye, erkek egemen bir toplumda ayakta durmaya çalışan Hürmüz’ün eğlenceli yaşamını konu alıyor. Orijinal metin ve müziklere sadık kalınarak modernize edilen eser, müzikal bir yorumla sahneleniyor.

Müzikalin rejisörlüğünü Mehmet Fatih Şanal üstlenirken, koreografi Özgür Adam İnanç, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, dekor tasarımı Gürcan Kubilay, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından hazırlandı. Antalya DOB Orkestrası'nı Şef Ömer Yöndem yönetirken, koro şefliğini Mahir Seyrek üstleniyor. İki perdelik eserde solist, koro ve bale sanatçıları sahne alacak.

"OPERETE DAHA YAKIN BİR ESER YAPTIK"

Rejisör Mehmet Fatih Şanal, 7 Kocalı Hürmüzü sahneye taşımanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Şanal, “Eserin müzikal ve operet yapısına uygun hale getirilmesi için titiz bir çalışma yürüttük. Hem sahne önü hem de arkasında yaklaşık 100 kişilik bir ekip yer alıyor. İzleyicilerin prömiyerde çok eğleneceğine inanıyoruz.” dedi.

ATTİLA ÖZDEMİROĞLU’NUN ŞARKILARI YENİDEN HAYAT BULUYOR

Orkestra Şefi Ömer Yöndem, eserin notalarının 1978’deki prömiyer sonrası kaybolduğunu, besteci Attila Özdemiroğlu’nun ricasıyla notaları yeniden çıkardıklarını ifade etti. Özdemiroğlu'nun, eserin operada sahnelenmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Yöndem, şarkı sayısının artırıldığını ve uvertür eklendiğini söyledi.

HÜRMÜZ ROLÜNDE SEMA ÇAVUŞOĞLU

Hürmüz karakterini canlandıran Sema Çavuşoğlu, karakterin zeki, çözüm odaklı ve hayat mücadelesi veren bir kadın olduğunu belirterek, “Hürmüz’ü oynarken onun beni yönlendirdiğini hissediyorum. Seyircilerin büyük keyif alacağını düşünüyorum.” dedi.

Müzikalin biletleri bir ay öncesinden tükenirken, sanatseverler prömiyer günü büyük bir heyecanla 7 Kocalı Hürmüzü izlemeyi bekliyor.