Adalet Bakanı Bozdağ Millet İttifakı'nı hedef aldı: Bunlar '7 kocalı Hürmüz' misali bir devlet yönetimi vadediyor

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 17:32

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 17:33

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Batman'da AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bozdağ burada yaptığı konuşmada, "14 Mayıs sandıklarda aziz milletimizin yeniden ve daha gür şekilde haykırarak 'Başkan yine ve yeniden Erdoğan' dediği gün olacaktır" iddiasında bulundu.

MİLLET İTTİFAKI'NI HEDEF ALDI

Konuşmasının tamamını muhalefeti ve Millet İttifakı'nı eleştirmeye ayıran Bozdağ, şöyle konuştu:

"Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor. Hesap edin bir tane cumhurbaşkanı adayları var, cumhurbaşkanının yanında 7 tane cumhurbaşkanı yardımcılığına adaylar var. Bir de Kandil ve HDP'yi koyarsanız 9 yardımcı, bir başkan adayı yapıyor. Siz dünyanın neresinde, bir hükümet sistemi olur ki orada bir cumhurbaşkanı, 9 yardımcısı yahut 7 yardımcısı olan dünyada böyle bir örnek var mı? Bir bakkalı bile iki kişi bir araya gelince yönetmekte zorlanıyor, bunların genel başkanları bir araya gelecek, yetmedi iki tane belediye başkanı bir araya koyacaklar, oturup anlaşacaklar, ülkeyi yönetecekler. Böyle bakkal yönetilmez, bırakın ülkeyi.

Bunlar istikrar vadetmiyor, bunlar kriz vadediyor, kaos vadediyor, kavga vadediyor, koalisyon vadediyor. Kendileri diyor, 'Dediğimizi yapmazsa kavga çıkarırız.' diye açıklama yapıyorlar, 'Meclis'teki gücümüzü kullanırız, şunu, bunu yaparız.' diyorlar. Bunlar fiili koalisyon vadediyor, bunlar anayasayı fiilen çiğnemeyi vadediyor. Bunlar yönetilemezliği en iyi yönetim diye vadediyor. Bunlar '7 kocalı Hürmüz' misali bir devlet yönetimi vadediyor. Böyle vaat olur mu?"

"MANSUR'U YANINIZA ALINCA MİLLİYETÇİ Mİ OLUYORSUNUZ?"

Bozdağ, Türkiye'nin seçimlerinde Washingtonluların, Parislilerin oy kullanmayacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"'Seçim muhafazakarları' diye bir kavram var. Ne demektir? Adam bir vakit namazını vaktinde eda etmez ya da hiç kılmaz ama seçim arifesi olunca cami cami gezip namaz kılar, kıldığını da gösterir, seçim muhafazakarı. Seçim bitti mi, namaz da biter. Oruç tutmaz, hiçbir vakit tutmaz ama seçim arifesine ramazan denk gelmişse oruç tutmadığı halde tutarmış gibi iftar eder, seçim muhafazakarı. Başı örtülü birine zerre kadar tahammülü yoktur ama seçim vakti başı örtülülere rozet takmak için yarışa girer, seçim muhafazakarı.

Ömründe cuma namazına gitmez ama seçim vakti her cumayı ayrı bir camide eda etmek için danışmanlarına hangi camiye gidelim diye program yaptırır. Bu din istismarının kendisidir, riyakar siyasettir. Milliyetçi bölgeye gideceksin, 'Mansur ile gidelim, Mansur Yavaş milliyetçi.' Muhafazakar bölgeye gideceksin, 'Temel Bey ile gidelim, muhafazakar', Karadeniz'e gideceksin, 'İmamoğlu ile gidelim.' Hepsi göz boyama, aldatma. Siz Mansur'u yanınıza alınca milliyetçi mi oluyorsunuz veyahut Temel Beyi yanınıza alınca muhafazakar mı oluyorsunuz? Siz yine aynısınız."