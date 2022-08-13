7. Zeytinli Rock Festivali’nin organizasyon şirketinden sert açıklama: 'Hukuksuz yasakta ısrar var'

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Bu yıl yedinci kez düzenlenmesi planlanan Zeytinli Rock Festivali, Burhaniye kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Festivali düzenleyen organizasyon şirketi Milyon Yapım tarafından bir açıklama yapılarak “Burhaniye Kaymakamlığı itiraz dilekçemize olumsuz yanıt verdi? Hukuksuz yasakta ısrar var” denildi.

ÖNCE BASINA SERVİS

Açıklama, festival iptalinin dışında bir başka skandalı daha ortaya çıkardı. Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş imzalı iptal yazısının organizasyon şirketinden önce basına servis edildiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, organizasyon tarafından İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurmak için başvurulacak. Bilet satışları şu an için devam edecek, festivalin yapılamayacağı kesinleşirse otomatik olarak geri ödemeler yapılacak.

Organizasyonun açıklamasında Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e ve Burhaniye halkına destekleri için teşekkür edilerek şunlar söylendi: “Üzülerek söylüyoruz ki bölgeye ne gibi bir katkısı olduğunu anlamadığımız bir vakfın yaptığı çağrının ardından Balıkesir Valiliği ve Burhaniye Kaymakamlığı adeta kafa kafaya verip bu sene festivalin olmaması için ellerinden geleni yapmaya yemin etmişçesine davrandılar. Bazı tarikatların devlet kurumlarına festivalin iptali için baskı yaptığına dair iddiaları hiç ciddiye almamıştık. Ancak yaşadıklarımız bize söylenenlerin dedikodudan öte olduğunu düşündürmeye başladı...”

‘GENÇLİK PRİM VERMEZ’

Festival için stok yapan esnafın ve rezervasyon alan otellerin mağduriyet yaşadığının da belirtildiği açıklama, şu sözlerle noktalandı:

“Gençlerimizden birkaç günlük mutluluğu esirgeyenler şunu asla unutmasın ki Atatürk’ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği Türk gençliği gericiliğe ve karanlığa asla prim vermeyecektir!”