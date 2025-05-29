71. Sait Faik Hikâye Armağanı verildi

Çocukluğundan beri hayran olduğu Sait Faik adına konan ödülü alan Burçe Bahadır, "Seçici kurula bana evet becerebiliyorsun dedikleri için, Darüşşafaka'ya eğitime bu kadar önem verdikleri için, Türkiye İş Bankası'na, çoğu zaman bunca emeğin karşılık bulmadığını bile bile kendini yazmak zorunda hissederek yazarları görülebilir kıldıkları için çok teşekkür ediyorum." diyerek mutluluğunu ifade etti.

Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan adına ilk defa konan “Doğan Hızlan Özel Ödülü” nü de Derya Sönmez, Öteki Hayvanlar (Sel Yay.) isimli kitabıyla Doğan Hızlan'ın elinden aldı. Hızlan, Özdemir Asaf'ın "Hepimiz Sait Faik'ten geldik." sözünü hatırlatarak yazarın edebiyatımızdaki önemini hatırlattı. Sönmez ise, "Sait Faik öykücülüğümüzün büyük ustası. Doğan Hızlan edebiyata uzun yıllardır emek veren, hâlâ ufkumuzu geliştiren çok kıymetli bir isim. O yüzden bu ödülünün anlamı çok büyük." diyerek değer verenlere teşekkür etti.



Törende, okumanın zevkini yaşamından örneklerle anlatan Adnan Bali iki ödülü de kadın yazarların almasının önemli bir mesaj olduğunu ifade ederek, yazarları kutladı. Oğuz Özmen ise, Sait Faik Abasıyanık’ın eserlerinin telif hakkı 1 Ocak'ta kalktığı halde Darüşşafaka'ya bağış yapmayı sürdürmeye devam eden İş Bankası Kültür Yayınları'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.