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71. Sait Faik Hikâye Armağanı verildi

71. Sait Faik Hikâye Armağanı verildi

29.05.2025 15:43:00
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Haber Merkezi
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71. Sait Faik Hikâye Armağanı verildi

Usta yazar Sait Faik Abasıyanık anısına, Darüşşafaka Cemiyeti, Kültür Yayınları ve Türkiye İş Bankası’nın işbirliği ile, bu yıl 71.’si düzenlenen yarışmada, 145 kitap arasından Şimdi Dönecek Dünya (İletişim Yay.) kitabının yazarı Burçe Bahadır'a ödülü Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç ve İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali tarafından verildi.

Çocukluğundan beri hayran olduğu Sait Faik adına konan ödülü alan Burçe Bahadır, "Seçici kurula bana evet becerebiliyorsun dedikleri için, Darüşşafaka'ya eğitime bu kadar önem verdikleri için, Türkiye İş Bankası'na, çoğu zaman bunca emeğin karşılık bulmadığını bile bile kendini yazmak zorunda hissederek yazarları görülebilir kıldıkları için çok teşekkür ediyorum." diyerek mutluluğunu ifade etti.

Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan adına ilk defa konan “Doğan Hızlan Özel Ödülü” nü de Derya Sönmez, Öteki Hayvanlar (Sel Yay.) isimli kitabıyla Doğan Hızlan'ın elinden aldı. Hızlan, Özdemir Asaf'ın "Hepimiz Sait Faik'ten geldik." sözünü hatırlatarak yazarın edebiyatımızdaki önemini hatırlattı. Sönmez ise, "Sait  Faik öykücülüğümüzün büyük ustası. Doğan Hızlan edebiyata  uzun yıllardır emek veren, hâlâ ufkumuzu geliştiren çok kıymetli bir isim. O yüzden bu ödülünün anlamı çok büyük." diyerek değer verenlere teşekkür etti.

Törende, okumanın zevkini yaşamından örneklerle anlatan Adnan Bali iki ödülü de kadın yazarların almasının önemli bir mesaj olduğunu ifade ederek, yazarları kutladı. Oğuz Özmen ise, Sait Faik Abasıyanık’ın eserlerinin telif hakkı 1 Ocak'ta kalktığı halde Darüşşafaka'ya bağış yapmayı sürdürmeye devam eden İş Bankası Kültür Yayınları'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
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