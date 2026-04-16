72. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın kısa listesi açıklandı

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları iş birliğiyle bu yıl 72’ncisi düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın ön jürisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, yarışmaya başvuran 190 eser arasından seçilen 10 kitaptan oluşan kısa liste açıklandı.

Ön jürinin belirlediği eserler alfabetik olarak şöyle sıralandı:

Açık Alanda Klostrofobik Hikayeler, Fulya Taşçeviren

Aşklar ve Hayaletler, Ayşe Burçak

Dünya Bir Rüzgar, Üzeyir Karahasanoğlu

Dünyadan Sonra Bir Yer, Yelina Tayfur

Geçici Manzara, Hakan Bıçakçı

Hayatımızın En Uzun Kışı, Dilek Karaaslan

Maviden-Deniz Güzeldir, Vecdi Çıracıoğlu

Neyse ki Günler Uzadı, Mesut Barış Övün

Sardunyalar Güneşe Bayılır, Başak Arslan

Üç, Eyüp Aygün Tayşir

Bu yıl rekor sayıda başvuru alan yarışmanın kazananı mayıs ayı içinde açıklanacak. Armağan ile birlikte ilk kez geçen sene verilmeye başlanan "Doğan Hızlan Özel Ödülü" de sahibini bulacak.

72. Sait Faik Hikâye Armağanı ve Doğan Hızlan Özel Ödülü’nün Emrah Kolukısa’nın koordinatörlüğünde toplanan ön jürisinde, Seray Şahinler Demir, Eray Ak ve Ali Bulunmaz yer aldı. Jüri ise İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Cemil Kavukçu, Nazan Aksoy, Seval Şahin, Darüşşafaka Cemiyeti eski Başkan Vekili Beşir Özmen ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’den oluşuyor.

SAİT FAİK HİKAYE ARMAĞANI HAKKINDA

1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor. Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık’ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikâye kitabını seçerek “Sait Faik Hikâye Armağanı”nı veriyor. 2012 yılından itibaren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2025 yılından itibaren ise Kültür Yayınları’nın yanı sıra Türkiye İş Bankası’nın da iş birliğiyle verilen Sait Faik Hikâye Armağanı, bugün edebiyat dünyamızın en önemli ödülleri arasında yer alıyor.