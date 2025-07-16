77. Primetime Emmy Ödülleri için adaylar belli oldu: Severance 27 adaylık ile damga vurdu...

ABD'de California eyaletinin Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu'nda 14 Eylül'de sahiplerini bulacak Primetime Emmy Ödülleri için yarışacak adaylar açıklandı.

"Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen Primetime Emmy Ödülleri, bu yıl 77. kez sahiplerini bulacak.

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (ATAS), Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu'nda 14 Eylül'de düzenlenecek törende ödül verilecek kategorilerdeki adayların listesini açıkladı.

Apple TV yapımı "Severance" dizisi, toplam 27 kategoriyle bu yıl en çok aday gösterilen dizi oldu. Onu 24 kategoride aday gösterilen HBO Max yapımı "The Penguin" dizisi izledi.

Geçen yıl "En İyi Komedi Dizisi" ödülünü kazanan HBO Max yapımı "Hacks" ile "En İyi Kadın Komedi Dizisi Oyuncusu" ödülüne layık görülen oyuncusu Jean Smart, bu yıl aynı kategorilerde yeniden aday oldu.

FX yapımı "The Bear" dizisindeki rolüyle 2024'te "En İyi Erkek Komedi Dizisi Oyuncusu" ödülünü kazanan Jeremy Allen White da bu yıl aynı dalda tekrar yarışacak.

ABD'li ünlü oyuncu Harrison Ford da uzun oyunculuk kariyerindeki ilk Emmy adaylığına, Apple TV yapımı "Shrinking" dizisindeki rolü için "En İyi Yardımcı Erkek Komedi Dizisi Oyuncusu" kategorisinde bu yıl gösterildi.

15 yaşındaki İngiliz oyuncu Owen Cooper ise Netflix yapımı "Adolescence" dizisindeki rolü ile "Mini Dizi, Antoloji Dizisi veya Filmdeki En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalındaki en genç aday olarak kayıtlara geçti.