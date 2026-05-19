79. Cannes Film Festivali’nden yansımalar: John Travolta’ya sürpriz Onur Palmiyesi...

Travolta’nın yönetmen olarak çektiği ilk film olan “Propeller One-Way Night Coach”, yarışma dışı resmi seçkilerin bir parçası olan “Cannes Première” bölümünde gösteriliyordu.

Amerikalı oyuncuya “Onur Palmiyesi” verileceği, festival sarayının en büyük ikinci salonu olan Salle Debussy’de yapılan ilk gösterimden hemen önce, Thierry Frémaux tarafından, sahnede açıklandı.

Travolta’nın, salondaki uzun alkışlar ve kariyerinden görüntülerin perdeye gelmesi sırasında oldukça duygulandığı gözlemleniyordu. Bu ödülün sürpriz sayılmasının nedeni, festivalin resmi programında önceden duyurulmamasıydı. Bu yıl onur ödülü alacağı açıklanan isimler arasında Peter Jackson ve Barbra Streisand vardı; Travolta’nın adı ise son ana kadar gizli tutulmuştu.

‘TÜRKİYE INVİTES YOU’ ETKİNLİKLERİ ...

“Türkiye Invites You”, bu yılki Cannes Film Festival’i sırasında, Türkiye’nin uluslararası film endüstrisine yönelik tanıtım girişimlerine verilen ad. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile “goturkiye. com” tarafından düzenlenen davet ve etkinliklerle, yabancı yapımcı ve yönetmenlere “Gelin, filmlerinizi Türkiye’de çekin” çağrısı yapılıyor. 16 Mayıs akşamı, Carlton Hotel’in giriş katında bulunan “Rüya” lokantasında verilen davet, Croisette bulvarından geçenlerin de dikkatini çekiyordu.

Girişimin tanıtım yüzleri olarak Cannes’a davet edilen Türk oyuncuların bazılarını, kendi ülkelerinde izledikleri Türk dizilerden tanıyanlar, telefonlarını kaldırıp, davet terasından görüntü yakalamaya çalıştılar!...

“Thaï Night 2026”nın yıldızı, oyuncu ve şarkıcı Prenses...

Evet, yine Carlton Hotel’de yapılan ve Türkiye’nin girişimine benzer amaçlar güden “Thai Night 2026” davetinin açılış konuşmasını yapan Tayland kralının kızı Prenses Ubol Ratana’nın, daha sonra yeniden sahneye çıkarak uzun süre şarkı söylemesi, bazı davetlileri şaşırtıyordu.

Cannes’da tanınan bir sima olan Ubol Ratana, sadece kraliyet ailesinden gelen bir isim değil; ülkesinde, televizyon, sinema ve müzik dünyasında da aktif bir figür olarak biliniyor.

TAŞCIYAN’A ÖDÜL

Türk gazeteci, sinema yazarı Alin Taşçıyan, festival sırasında “Arab Cinema Center” tarafından her yıl düzenlenen geleneksel ödül töreninde, “Uluslararası Eleştirmen Yaşam Boyu” ödülü ile onurlandırıldı. Alin Taşçıyan, birçok festivalin eleştirmenler jürisinde görev almış; ayrıca, bir süre Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu FİPRESCİ’nin başkanlığını da yapmıştı.