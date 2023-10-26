7'nci Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması başlıyor!
Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması için başvuru süreci başladı. Her yıl farklı temayla gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki konusu ise "Sonsuza kadar Cumhuriyet" olarak belirlendi.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Konak Belediyesi işbirliğiyle, 7'nci Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması için başvuru süreci başladı.
TEMA 'SONSUZA KADAR CUMHURİYET'
Her yıl farklı temayla gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki konusu ise "Sonsuza kadar Cumhuriyet" olarak belirlendi.
Jürisinde gazetemiz çizeri Kamil Masaracı'nın da olduğu yarışma için karikatürlerin en son 15 Aralık 2023 saat 17.30'a kadar [email protected] e-posta adresine ulaşmış olması gerektiği aktarıldı.
Yarışma sonuçlarının 20 Aralık 2023 Çarşamba günü açıklanacağı, ödül töreninin ise 10 Ocak 2024 Çarşamba günü düzenleneceği belirtildi.
JÜRİ ÜYELERİ
Dilek GAPPİ / İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Abdullah TUNALI / Konak Belediyesi - Kültür Sosyal İşler Müdürü
Kamil MASARACI / Karikatürist
Sadık PALA / Yarışma Koordinatörü - Karikatürist
Zafer GÜVEN Karikatürist
Mustafa YILDIZ / Karikatürist
Ömer ÇAM / Karikatürist
Cemal İLKBAHAR / Karikatürist
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!