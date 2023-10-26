7'nci Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması başlıyor!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:54

Güncelleme: 26.10.2023 - 16:58

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Konak Belediyesi işbirliğiyle, 7'nci Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması için başvuru süreci başladı.

TEMA 'SONSUZA KADAR CUMHURİYET'

Her yıl farklı temayla gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki konusu ise "Sonsuza kadar Cumhuriyet" olarak belirlendi.

Jürisinde gazetemiz çizeri Kamil Masaracı'nın da olduğu yarışma için karikatürlerin en son 15 Aralık 2023 saat 17.30'a kadar [email protected] e-posta adresine ulaşmış olması gerektiği aktarıldı.

Yarışma sonuçlarının 20 Aralık 2023 Çarşamba günü açıklanacağı, ödül töreninin ise 10 Ocak 2024 Çarşamba günü düzenleneceği belirtildi.

JÜRİ ÜYELERİ

Dilek GAPPİ / İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Abdullah TUNALI / Konak Belediyesi - Kültür Sosyal İşler Müdürü

Kamil MASARACI / Karikatürist

Sadık PALA / Yarışma Koordinatörü - Karikatürist

Zafer GÜVEN Karikatürist

Mustafa YILDIZ / Karikatürist

Ömer ÇAM / Karikatürist

Cemal İLKBAHAR / Karikatürist