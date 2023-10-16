13. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Yayınlanma: 16.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.10.2023 - 03:00

11 Mart 2010 tarihinde yitirdiğimiz dünyaca ünlü karikatür sanatçısı, gazetemizin çizeri “Çizgilerin efendisi”, Turhan Selçuk adına Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nın ödül töreni gerçekleşti.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ruhan Selçuk, gazetemizin çizeri Kamil Masaracı, İzel Rozental, Betül Yılmaz, Vladimir Kazanevsky, Esmaeil Babaei, Kutlukhan Perker, Ali Fuat Süer, Ali Şur ve Mehmet Nergiz’den oluşan seçici kurul, 58 ülkeden gönderilen 1606 karikatürü değerlendirdi. Birincilik ödülünü Polonya’dan Jerzy Gluszek, ikincilik ödülünü Küba’dan Michel Moro Gomez, üçüncülük ödülünü Cenk Alparslan kazandı.

(Polonyalı Jerzy Gluszek’in 1. olan karikatürü.)



Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü İran’dan Jalal Pirmarzabad’ın, Schneidertempel Sanat Merkezi Özel Ödülü Güney Kore’den Kim Heung Soo’nun, TEMA Vakfı Özel Ödülü İran’dan Mahmood Nazari’nin, Açık Radyo Özel Ödülü Engin Selçuk’un, Jüri Özel Ödülü ise Önder Önerbay’ın oldu. Ödül törenine gazetemizi temsilen Yazıişleri Müdürümüz Özgür Soyer de katıldı.

(2. Michel Moro Gomez)



Törende konuşma yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Turhan Selçuk, Milas doğumlu. Adına 13.’sünü düzenlediğimiz yarışmanın, ülke ve dünya çapında etki yaratacak bir konuma gelmesi bizim için gurur verici” diye konuştu.

(3. Cenk Alparslan)



Turhan Selçuk’un eşi Ruhan Selçuk, “Onun yıllar önce çizdikleri, tüm canlılığıyla güncelliğini koruyarak insanlığı aydınlatmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

TURHAN SELÇUK İÇİN ANI ODASI

Etkinlikte usta çizerin eserlerinin ve kişisel eşyalarının sergilendiği Turhan Selçuk Anı Odası’nın da bulunduğu tarihi Çöllüoğlu Hanı’nın açılışı yapıldı. Program kapsamında Baba Zula grubu, Milas Atapark Meydanı’nda yurttaşlara konser verdi.