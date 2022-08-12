"8. Çanakkale Bienali", 1 Ekim'de kapılarını açacak
"Çanakkale Bienali"nin 8'incisi, 1 Ekim-5 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.
Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) tarafından 2008'den bu yana hayata geçirilen "Çanakkale Bienali"nin 8'incisi, 1 Ekim-5 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak. İnisiyatiften yapılan açıklamaya göre, bienal bu yıl "Birlikte nasıl çalışırız?" ve "Birlikte nasıl üretebiliriz?" başlıkları altında topluluk, çalışma ve birliktelik deneyimlerine odaklanacak. 8. Çanakkale Bienali, aynı zamanda konukseverlik, dostluk, iş birliği, emek, sorumluluk, adalet, bağışlama, hafıza, yas, neşe gibi farklı kavramları da ele alacak. Çanakkale kent merkezindeki farklı mekanlarda ve Troya Müzesi'nde hayata geçirilecek bienal kapsamında sergilerin yanı sıra birçok etkinlik gerçekleştirilecek.
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