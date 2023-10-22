8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali: Genç yetenekler sinema sahnesinde

Yayınlanma: 22.10.2023 - 17:23

Güncelleme: 22.10.2023 - 17:23

"Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenleniyor ve bu yıl 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, "Başka Bi' Festival" mottosuyla yola çıkıyor ve bu yılki finalistler açıklanmış durumda.

Festivalin seçici kurulunda yönetmenler Emre Sefer, Ömer Güler, Merve Özen, Meryem Sena Metin ve akademisyen yönetmen Yusuf Emirdar bulunuyor. Bu jüri, katılan filmleri titizlikle inceleyerek değerlendiriyor.

Festival kapsamında, kısa film gösterimlerinin yanı sıra bir dizi etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek plan masa buluşmaları, atölye çalışmaları ve paneller düzenlenecek.

Ayrıca geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir sinema temalı kitap basılacak ve festival takipçileriyle paylaşılacak. Tüm film gösterimleri, Atatürk Kültür Merkezi ve Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek.

FESTİVAL KATEGORİLERİ

Festivalde farklı kategorilerde yarışacak filmler bulunuyor:

Kurmaca Kategori

Aram Dildar'ın "Adres"

Barış Kefeli ile Nükhet Taneri'nin "Ben Tek Siz Hepiniz"

Beril Tan'ın "Farklı Bir Yas"

Kaan Orgunmat'ın "The Wake Up Chirp"

Turan Haste'nin "Rutubet"

Alkım Özmen'in "Gece Babamızı Ararken"

Deney Kategori

Begüm Aksoy ile Derya Ar'ın "Cevizin Altında"

Cihan Emre Zengin ile Ecem Görü'nün "İlk"

Göksel Altül'ün "Truffle"

Hazan Beklen'in "İnsan Örtüsü"

Alican Durbaş'ın "Uzak Ayna"

Belgesel Kategori

Barış Yücedağ'ın "Bakmadan Geçemediklerim"

Yalçın Çiftçi'nin "Beyaz Dağın Çocukları"

Meryem Şahin'in "Özgürlük Yılkıları"

Charles Emir Richards'ın "Suriyeli Kozmonot"

Yavuz Selim Taşçıoğlu'nun "Vira"

Animasyon Kategori

Mehmet Nuri Kaya'nın "Azami Nefes Sayısı"

Batıkan Köse ile Doğukan Köse'nin "Cepgöz"

Mehmet Akif Yıldız'ın "Simbiyoz"

Zeynep İncetekin'in "Karatavuk"

Didar Ağlaç Güzelkaya'nın "Omid"

Lise Kategori

Zeynep Kurt'un "Zamanın Anahtarı"

Evrim Su Işık'ın "Suskun"

Demir Demirbağ'ın "Çürümüş Anıların Rüyası"

Barış Kuzey Yılmaz'ın "Yeniden Doğuş"

YAPIM DESTEĞİ ÖDÜLLERİ

Festivalde ayrıca Yapım Desteği Ödülleri için 10 kısa film projesi yarışıyor:

Emre Cef Kamhi - "Aslında Herkes"

Mehmet Başak - "Ayna"

Ozan Sertdemir - "Bir Erkeğin Kabrine Giden Yol"

Celal Yücel Tombul - "Doksan Dokuz"

Özlem Gözüm Cengiz - "Düğüm Günü"

Ronay Gür - "Hasat"

Yiğit Armutoğlu - "Ivan'ın Çocukluğu"

Öykü Orhan - "Kara Maden"

Mert Kartal ile Serdar İnan - "Kuşlar Gibi"

Mustafa Yılmaz - "Sonbahar"

Festival, kısa film alanında yeni yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor ve sinema sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmak için önemli bir platform sağlıyor.