Antalya'da 'Side Gastro Caz Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 16:20

Güncelleme: 16.10.2023 - 16:22

Manavgat Belediyesince 12-15 Ekim tarihleri arasında organize edilen "Side Gastro Caz Festivali"nde, ünlü şefler Tolga Kamiloğlu, Memet Özer, Oğul Türkkan, Yağız İzgül, Hazer Amani, Türev Uludağ, Ahmet Güzelyağdöken ve Zafiris Thelogos söyleşi programlarına katıldı.

Side Kültür Evi'nde ünlü şeflerin lezzet sunumlarının da yer aldığı etkinliklerde, yemeklerin kültürel ve tarihi yapısı hakkında da bilgi verildi.

Side Antik Kenti'nin tarihi atmosferinde Apollon Tapınağı'nın bulunduğu alanda caz dünyasının ünlü isimleri ise sanatseverlerle buluştu.

Konserler kapsamında, Emin Fındıkoğlu, Tolga Bilgin, Daniele Gorgone, Aleksandr Bozhenko, Serhan Erkol, Şenova Ülker, Kuzey Aktuğ, Çağdaş Oruç, Turgut Alp Bekoğlu, Kerem Görsev ve Ferit Odman gibi caz sanatçıları sahne aldı.

Festival, caz sanatçısı Fatih Erkoç'un kapanış konseriyle sona erdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, festival ve etkinliklere ev sahipliği yapan Side'de tarihi dokunun ortaya çıkarılması için köklü bir kentsel dönüşüm çalışması yapıldığını kaydetti.

Bölgenin büyük emeklerle bugünkü haline getirildiğini ifade eden Sözen, Side'nin dünya çapında tanınan bir yer haline gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.