İzmir Kısa Film Festivali başlıyor

Yayınlanma: 14.11.2023 - 09:10

Güncelleme: 14.11.2023 - 09:10

Her yıl sinemaseverlerin heyecan ile beklediği İzmir Kısa Film Festivali 14-19 Kasım tarihleri arasında izleyicisi ile buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Konak Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Balçova Belediyesi, Narlıdere Belediyesi ve Buca Belediyesi katkıları ile gerçekleştirilecek olan festival bu yıl da dopdolu programı ile sinemaseverleri bir araya getirecek.

ALTIN KEDİ HEYECANI

5 farklı kategoride 38 kısa filmin yarışmalı bölümde gösterimde olacağı festivalde film ekiplerinin katılımı ile yapılacak olan gösterimler sonrası jüri kararını vererek Altın Kedi ödüllerine layık görülen filmleri belirleyecek. Animasyon ve kurmaca kategoride en iyi film ödülünü alan yapımlar Oscar Akademi Ödülleri’ne başvuru şansı yakalayacak. Ayrıca fiziksel gösterimi kaçıran sinemaseverler festival ile eşzamanlı olarak yapılacak online gösterimlerle festival heyecanını yaşayabilecekler.

İZMİR FİLM LAB YİNE DOPDOLU

Bu yıl 3. defa yapılacak olan İzmir Film Lab bölümünde ulusal ve İzmir kategorilerinde finalist filmler 5 dakikalık sunumlar ile projelerini jüri karşısında sunacaklar. Sürdürülebilir film üretimi, kısa film dağıtımı, kurgu, yönetmenlik, sinema sektöründe yeni teknolojiler ve görüntü teknikleri üzerine birçok eğitimin gerçekleştirileceği İzmir Film Lab 16-18 Kasım tarihlerinde İzQ Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleşecek.

FESTİVAL İZMİRİN HER YERİNDE

Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, İstinye ParkTeras Renk Sineması, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi ve online gösterimler ile festival coşkusu tüm İzmir’e yayılacak ve sinemaseverler birçok kısa filmi ilk kez İzmir Kısa Film Festivali’nde izleme şansı bulacaklar.