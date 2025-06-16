80’li yılların efsane çizgi filmi He-Man beyaz perdeye uyarlanıyor: Çekimler tamamlandı

80’li yıllara damga vuran He-Man çizgi filmi, “Masters of the Universe” adıyla beyazperdeye taşınıyor. Unutulmaz “Gölgelerin gücü adına, güç bende artık” repliğiyle hafızalara kazınan He-Man karakterini İngiliz oyuncu Nicholas Galitzine canlandıracak. Galitzine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda film çekimlerinin sona erdiğini duyurdu.

NICHOLAS GALITZINE’DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Galitzine, “Bu rolün sorumluluğunu üstlenmek benim için bir onurdu. Hayatımın rolüydü ve her şeyimi buna adadım. Size gösterebileceğim pek bir şey yok ama yaptığımız filmle gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı ve filmden bir kare paylaştı.

YAPIM VE VİZYON TARİHİ

Filmin yapımcılığını Amazon MGM Studios ve Mattel Films üstlenirken, yönetmenliğini “Bumblebee” filmiyle tanınan Travis Knight yapacak. Senaryoyu ise Chris Butler kaleme aldı. Merakla beklenen He-Man filmi, 5 Haziran 2026’da vizyona girecek.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Kadrosunda Alison Brie “Evil-Lyn” rolünde, Camila Mendes “Teela” karakterinde ve Idris Elba “Man-at-Arms” rolünde yer alacak. Morena Baccarin ise “Sorceress” karakterini canlandıracak. Ayrıca Sam C. Wilson, Kojo Attah ve Hafthor Bjornsson gibi isimler de filmde rol alacak. Jared Leto ise Eternia’nın en büyük savaşçısı He-Man’in baş düşmanı “Skeletor” rolünü üstlenecek.