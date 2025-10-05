80. Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu: ‘Atatürk Cumhuriyeti ilelebet var olsun diye’

Cumhuriyet tarihinin kültür, sanat ve bilim alanında en köklü ödüllerinden olan Yunus Nadi Ödülleri, dün törenle sahiplerini buldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği” kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi işbirliğiyle Cumhuriyet gazetesinin kurucusu ve başyazarı Yunus Nadi adına gazetemizin her yıl verdiği Yunus Nadi Ödül Töreni, bu yıl da Muğla’da yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve altı dalda yedi ödülün sahiplerine verildiği törene ev sahibi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın yanı sıra Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Cumhuriyet Vakfı genel sekreteri ve yazarımız Işık Kansu, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Yeni Gün Haber Ajansı AŞ Başkanvekili Osman Gölcük ve yönetim kurulu üyeleri Osman Selçuk Özer ile Özlem Yüzak, Cumhuriyet Kitap Eki Genel Yayın Koordinatörü Gamze Akdemir, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, gazetemizin yazarı Orhan Bursalı, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, ödüllerini almak üzere edebiyat dünyasının usta kalemleri ile çizerleri ve yurttaşlar katıldı.

‘CUMHURİYETE BORCUMUZ VAR’

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kendileri için çok büyük anlam taşıyan bu törenin Muğla’da yapılması konusundaki takdiri nedeniyle Cumhuriyet Vakfı başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Dr. Mehmet Alev Coşkun’a teşekkür etti.

Kendisini “Cumhuriyete borçlu hisseden bir Cumhuriyet kadını olarak tanımladığını” belirten Köksal, “Cumhuriyet gazetesi, Yunus Nadi vizyonuyla hiçbir zaman yalnızca haber veren bir gazete olmadı. Halkın haber alma hakkı ve Cumhuriyet değerleri için çoğu kez büyük bedeller ödedi. Bugün gerçekleri söylemek çok daha büyük cesaret. Ancak ne olursa olsun, hakikat bastırılmaya çalıştıkça daima daha gür sesle ortaya çıkacak. Nadi, Mumcu, Kışlalı gibi gazeteciler yetişmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

ALTI DALDA YEDİ ÖDÜL

Konuşmaların ardından “100 yılın tanığı Cumhuriyet” belgeseli gösterildi. Belgesel sonrası ödüller kazanan isimlere takdim edildi.

Roman dalında ödül kazanan Abdullah Ataşçı’ya ödülünü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, öykü dalında ödüle layık görülen Neşe Koçak’a ödülünü Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Kemal Gündüzalp’a ödülünü ise Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras verdi. Sosyal bilimler araştırması ödülünü Turan Akıncı, gazetemizin yazarı Orhan Bursalı’nın, Cemil Baskın ise gazetemizin Ege Temsilcisi Mehmet Şakir Örs’ün elinden aldı. Karikatür ödülünü kazanan Nuhsal Işın’a ödülünü Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, şiir ödülünü kazanan Nilay Özer’e ise ödülünü gazetemizin genel yayın yönetmeni Mine Esen takdim etti.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

KANSU’DAN İMECE ÇAĞRISI

Törende konuşan Cumhuriyet Vakfı genel sekreteri ve gazetemizin yazarı Işık Kansu, Atatürk’ün desteği ve Yunus Nadi’nin önderliğinde kurulan Cumhuriyet gazetesinin, cumhuriyetin savunulması ve korunması sorumluluğuna dikkat çekti.

Cumhuriyet’in her türlü baskı altında cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıktığını ve çıkmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhuriyet okuyucularının çağrısıyla başlayan imece duyurusuna da değinen Kansu, “Ekonomik ve siyasi baskı altındaki Cumhuriyet gazetesinin bağımsızlığı için tüm Cumhuriyetçileri imecemize desteğe davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BAĞLILIĞIMIZI GÖSTERME FIRSATI’

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras törende yaptığı konuşmada başkan olduktan sonra ilk İstanbul ziyaretinde Cumhuriyet’i ziyaret ettiğini, Ali Sirmen’in vefatı sonrasında taziye için ikinci kez gazeteye geldiğinde ise Yunus Nadi Ödül Töreninin memleketi Muğla’da yapılması yönündeki talebini gazete yönetimine ilettiğini belirtti.

Yunus Nadi Ödül Töreni’nin Muğla’da yapılmasının kentleri için büyük bir zenginlik ve kazanım olduğunu belirten Aras, “Törenin Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği’ne dahil olması hem festivali zenginleştirdi hem bu vesileyle Yunus Nadi’ye olan minnetimizi, Cumhuriyete olan bağlılığımızı gösterme fırsatı bulduk” dedi.

İktidarın yaşamını sürdürmek için halkı aydınlatma sorumluluğundaki kurum ve kuruluşları hedef aldığını belirten Aras, “Her gün başka bir kişi, fikrini açıkça söylediği için evinden sabaha karşı gözaltına alınıyor. Kaçma şüphesi olmayan kişiler tutuklanıyor. Korkmayacağız, sinmeyeceğiz. Atatürk Cumhuriyeti ilelebet var olsun diye mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiçbir iktidar sonsuz değildir” ifadelerini kullandı.