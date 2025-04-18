89 yıllık senfonik masal 'Peter ve Kurt' Samsun'da sanatseverlerle buluşacak

Yayınlanma: 18.04.2025 - 16:51

Güncelleme: 18.04.2025 - 16:51

Uyanıklık, cesaret ve beceriklilik gibi istenen öncü erdemleri ele alarak çocuklara müziği sevdiren eserin prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 19 Nisan Cumartesi saat 15.00 ve 19.00'da yapılacak.

20. yüzyılın en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilen Rus besteci Sergey Prokofiev'in eseri, SAMDOB Sanat Danışmanı Cenk Bıyık'ın anlatıcılığında orkestra şefi Patrick David Murray'ın şefliğinde izleyicisiyle buluşturulacak.

HER BİR KARAKTER ENSTRÜMANLARLA HAYAT BULUYOR

Cenk Bıyık, prova sonrası Sergey Prokofiev'in eseri 1936 yılında yazdığını söyledi.

Eserin senfonik bir masal olduğunu, Peter ve dedesinin bir Rus köyünde yaşadığını aktaran Bıyık, şöyle konuştu:

"Peter'in aynı zamanda ormanda birçok sevimli arkadaşları var. Ördek, kedi kuş gibi ve bunlar arasında devamlı bir çekişme var. Asıl mevzu ise ormanda herkes için çok tehlikeli bir kurt var ve bütün köy için bir tehlike teşkil ediyor. O yüzden avcılar da kurdun peşine düşüyorlar ve sonunda dedesinden gizli bir şekilde Peter ormana gidiyor ve kurdu kuşla birlikte yakalıyor. Avcılar öldürmek istiyorlar fakat öldürmek istemiyor Peter, 'onu hayvanat bahçesine götürelim' diyor ve hikayemiz de bu şekilde sona eriyor. Fakat finalde de bizi bir sürpriz bekliyor."

Bıyık, masalın Sergey Prokofiev'in en çok sahnelenen eserlerinden biri olduğuna değinerek, "89 sene içerisinde aslında çocuklarımız çok değişmedi, hikayelerimiz de çok değişmedi, müzik de değişmedi. Biz aslında birazcık da bunu görüyoruz bu eserin sonunda... Yani her şey olduğu gibi devam ediyor. O yüzden bence önümüzdeki 89 sene de aynı şekilde devam edecek ve bu şekilde Peter ve Kurt'u izlemeye, dinlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa tüm sanatseverleri davet eden Bıyık, "Aslında bu eserde en önemli unsurlardan bir tanesi de gerçekten her bir karakteri bir enstrümanla görebilmeniz. Yani gözlerinizi kapatsanız bile aslında eseri görebilirsiniz. Enstrümanlar, bunu size anlatıyor. Bu yüzden bu eseri 27 dakikalık bir başyapıt olarak da görüyorum." dedi.

"55 KİŞİNİN YER ALDIĞI MÜZİKLİ MASALIMIZIN BEĞENİYLE İZLENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

SAMDOB Sanat Teknik Müdürü Talip Ata ise bu ay yaptıkları ikinci senfonik anlatımlı eser olduğunu kaydetti.

Eserin sadece çocuklara yönelik olmadığını, yetişinkilerin de seveceğini vurgulayan Ata, "55 kişinin yer aldığı müzikli masalımızın beğeniyle izleneceğini düşünüyorum. Kesinlikle tüm sanatseverleri sahnemize davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Müzikal masalın başkemancısı Gözde Yardımlı olurken, ışık tasarımı Erdem Kuzaytepe, video projeksiyon ise Murat Turgut imzasını taşıyor.