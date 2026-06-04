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9. Antalya Akra Caz Festivali yarın başlıyor

9. Antalya Akra Caz Festivali yarın başlıyor

4.06.2026 20:17:00
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AA
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9. Antalya Akra Caz Festivali yarın başlıyor

Kenan Doğulu konseriyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Akra Caz Festivali başlayacak.
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Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Akra Caz Festivali, yarın Kenan Doğulu konseriyle başlayacak.

Bu yıl Grammy ödüllü 4 sanatçıyı ağırlayacak festival, çağdaş cazla funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğini cazın zengin dokusuyla harmanlayan etkileyici performansların yanı sıra jam session, söyleşi ve masterclass çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.

Sanatçı Kenan Doğulu, caz müzisyenleriyle hazırladığı pop caz projesi "İhtimaller" ile 5 Haziran'da festivalin açılışını yapacak.

Festival, 6 Haziran'da dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Rusya'nın caz elçisi Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve Rus şarkıcı, besteci ve söz yazarı Sergey Mazayev, 10 Haziran'da 5 Grammy ödüllü Dianne Reeves, 12 Haziran'da Grammy ve BRIT ödüllü soul ve R&B'nin ünlü ismi Joss Stone, 13 Haziran'da "Sounds From The Ancestors" projesiyle caz efsanesi Grammy ödüllü saksafon ustası Kenny Garrett, 17 Haziran'da Afro-Küban ve Latin cazının ünlü isimleri Grammy ödüllü bas gitarist, vokalist Richard Bona, piyanist ve vokalist Alfredo Rodriguez ile perküsyonist Michael Olivera'dan oluşan "Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio" ve 18 Haziran'da SU Trio, Leviers ve Mojo 5'in sahne alacağı "Akra Genç Caz" konseriyle devam edecek.

Festivalin kapanışı piyanist ve besteci Fazıl Say'ın şarkılar ve caz uyarlamalarından oluşan özel repertuvarıyla 19 ve 20 Haziran'da gerçekleşecek. Bu konserlerde Say'a flütte Aslıhan And Say, vokalde Seda Kırankaya ve perküsyonda Aykut Köselerli eşlik edecek.

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