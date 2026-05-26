Beren Saat’ten TV dizilerine sert eleştiri: 'Fiziksel şiddet sahneleri...'

Bir döneme damga vuran “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinde birlikte rol alan Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu, yıllar sonra bu kez bir YouTube programında bir araya geldi. Dizide yenge-görümceyi canlandıran ikilinin samimi sohbeti kısa sürede sosyal medyada viral olurken, Beren Saat’in televizyon dünyasına dair yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

“BİHTER’E ŞİMDİ OLSA ABLALIK YAPARDIM”

Esra Dermancıoğlu’nun sunduğu “Neden Esra?” programına konuk olan Beren Saat, kariyerine dair merak edilen soruları yanıtladı. “Aşk-ı Memnu” dizisinde hafızalara kazınan Bihter karakteriyle ilgili konuşan ünlü oyuncu, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. Saat, karakterle ilgili “Ben Bihter’i kıskanmazdım. O yaşlarda karşılaşsaydık başka türlü davranabilirdim. Ama şimdi olsa ona hayat tecrübelerimle güzel bir ablalık yapardım.” dedi.

“KADIN KADINA ŞİDDET SAHNELERİ TARİHİ SEVİYEDE”

Programın en dikkat çeken bölümü ise televizyon dizilerindeki şiddet sahneleri üzerine yapılan konuşma oldu. Esra Dermancıoğlu’nun esprili şekilde “Seni benden sonra döven oldu mu?” sorusuna yanıt veren Beren Saat, son dönemde ekrana gelen yapımları eleştirdi.

Ünlü oyuncu, özellikle kadın karakterler arasındaki fiziksel şiddetin arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şimdiki dövme sahnelerine göre seninkiler saçımı çekmekten ibaretti. Bu sezon kadın kadına fiziksel şiddet sahneleri inanılmaz. Bence tarihi bir seviyede.”

Beren Saat’in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı oyuncunun televizyon dizilerinden uzak kalmasının nedenini bu sözlerle ilişkilendirdi.