Milyon dolarlık sahneleri unutun: Tek bir odada geçen ve zekasıyla beyin yakan 5 dahiyane film!
20.05.2026 15:42:00
Muazzam görsel efektler, patlama sahneleri veya sürekli değişen mekanlar olmadan da bir filmin nefes kesebileceğini kanıtlayan o yapımlarla tanışın. Sadece tek bir odada, bir masanın etrafında veya daracık bir alanda geçmesine rağmen seyircide klostrofobi etkisi yaratan ve sürükleyicilikten ödün vermeyen 5 film...

1. The Man from Earth (Dünyalı - 2007)

Tarihin en düşük bütçeli ama en yüksek zeka oranına sahip bilim kurgu filmlerinden biri. Bir üniversite profesörü, taşınmadan önce arkadaşlarını evine davet eder ve onlara 14 bin yıldır yaşayan bir mağara adamı olduğunu söyler.

2. Coherence (Paralel Evren - 2013)

Bir akşam yemeği için toplanan bir arkadaş grubu, tam da o gece dünyanın yakınından geçecek olan bir kuyruklu yıldızın etkisiyle kendilerini akılalmaz bir kuantum paradoksunun içinde bulur. Evin dışına çıkmak imkansızdır çünkü dışarısı artık bildikleri gerçekliğe ait değildir.

3. 12 Angry Men (12 Öfkeli Adam - 1957)

Tek mekanda geçen filmlerin atası ve sinema tarihinin en büyük başyapıtlarından biri. Cinayetle suçlanan bir genç için karar vermek üzere bir odaya kapanan 12 jüri üyesinin hikayesi. Başta herkes gencin suçlu olduğunu düşünürken, bir jüri üyesinin "şüphe" tohumları ekmesiyle odadaki tüm dengeler değişir.

4. Contratiempo (Görünmeyen Misafir - 2016)

İspanyol sinemasının en popüler gerilim-gizem filmlerinden biri olan yapım, büyük oranda bir otel odasında, bir iş adamı ve onun savunma avukatı arasında geçen konuşmalara odaklanıyor. Bir cinayet davasının perde arkasını aralayan film, her bir diyalogla seyirciye yeni bir yapboz parçası veriyor.

5. Buried (Toprak Altında - 2010)

Ryan Reynolds’ın canlandırdığı karakter, Irak'ta uğradığı saldırı sonrası kendini yerin metrelerce altında, bir tahta tabutun içinde gömülmüş olarak bulur. Yanında sadece bir çakmak ve bir cep telefonu vardır.

