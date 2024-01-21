9. Balkan Panorama Film Festivali başladı

Yayınlanma: 21.01.2024 - 10:05

Güncelleme: 21.01.2024 - 10:05

2015 yılından bu yana İzmir’de düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali dokuzuncu kez sanatseverlerle buluşuyor. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sali Saliji-Sallini’nin kurduğu festival bu yıl Rumeli Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla yapılıyor.

Festival, Suat Taşer Kültür Merkezi’nde yapılan gala ile başladı. Galaya, önceki dönem İzmir Milletvekili Kani Beko ve eşi Müberra Beko, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Ceren Umay, Doç. Dr. Sali Saliji-Sallini, sinema sanatçıları Menderes Samancılar, Nursel Köse ve eşi Ulrich Mertin, Tayfur Aydın, Miho Shimotashiro, Mevlüde Emel Keleş, Majit Panaki, Hakan Salınmış, Onur Dilber, Atilla Kilinçe, konuk ülke Kuzey Makedonya’dan delegasyon, Karşıyaka Belediye meclis üyeleri ve sinema severler katıldı.

SİNEMA İNSAN HAYATINDA İZ BIRAKIR

Karşıyaka’da festivale ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Sinema ile uğraşan. Bu güzel sanat dalının herhangi bir alanında yer alan herkese hayranlık duyduğumu söylemek isterim. Hepsi iyi ki varlar. Bence hakları ödenmez” dedi.

Sinemanın insan hayatında önemli etkiler bırakan bir sanat dalı olduğunu söyleyen Tugay, “Filmlerin bizim en yalın en gerçek hallerimizi gösterdiğine inanıyorum. Bir taraftan da izlerken bir şeyler öğreniyor ve bir şeylere karar veriyoruz gibi geliyor. Hayatımda önemli etkiler bırakan iki film sayabilirim. Biri 12 Kızgın Adam, diğeri ise Archibald Joseph Cronin’in ‘Şahika’ adıyla Türkçeleştirilen kitabından uyarlanan filmdir. Sinemanın insanın üzerinde ne kadar etkili olabileceğini gösteren iki örnektir. Çok özel bir sanat dalı. Böylesine özel bir sanat dalına hiçbir zaman vazgeçmeden daha fazla destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

SİNEMA TOPLUMUN YANSIMASIDIR

6 yaşından beri sinema sanatıyla ilgilendiğini söyleyen Doç. Dr. Sali Saliji-Sallini, “Ömrümün neredeyse kırk beş yılı sinema ile geçti. Sinema insanın inanılmaz derece ufkunu açan, dünyayı daha iyi tanımasına daha iyi algılamasına yol açan bir sanat dalıdır. Sinema bize kim olduğumuzu gösterir. Kendimizi tanımamızı sağlar. İçinde bulunduğumuz toplumun bir yansımasıdır. Bu festival için bu şehirde en fazla yakışan yer Karşıyaka’dır. Benim bir hayalim var. Karşıyaka’da bir gün umarım bizim simgemiz haline gelen tasvirin şemsiye altında öpüşen çiftin heykelini yaparız” ifadelerini kullandı.

ONUR KONUKLARINA ÖDÜL

Onur konuğu Petar Bojoviç, “Burada bizi bir araya getiren sinema sanatıdır. Bu beni özellikle mutlu ediyor. Bizi aslında birleştiren özgürlük çabasıdır. Sanatın en temel hedefi özgürlüğe kavuşma arzusudur” diye konuştu.

Onur konuklarından olan ve Kasım 2022’de hayatını kaybeden sinema sanatçısı Rıza Akın’ı temsilen galaya katılan eşi Miho Shimotashiro, bu festivale eşiyle birkaç kez katıldıklarını ve filmleri izlemekten büyük keyif aldıklarını söyledi.

Rıza Akıncı’nın ödülünü vermek üzere sahneye çıkan Menderes Samancılar, şöyle konuştu; “Sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Rıza kardeşimi andıkça acımız büyüyor. Biz kırk yıllık arkadaştık. Çok uzun yollar yürüdük. Sevgili kardeşime böyle bir ödül vereceğim söyleseler aklımızın ucundan bile geçmezdi. Hayat böyle bir şey. Yaşlanmanın kötü tarafı da bu. Sürekli arkadaşlarını yolcu ediyorsun. Her attığın adımda acılarla büyüyorsun. Bizim payımıza düşen de bu acılarla büyümek. Biz sanatçıyız halkamızı için sanatı da sinemayı da ömrümüz yettiği sürece yapmaya yaşatmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız. Bu güzel festivale emek veren alnından ter akıtan her bireye mesleğim ve şahsım adına çok teşekkür ederim. Elinize yüreğinize sağlık.”

12 DALDA ÖDÜL VERİLECEK

Festivalde Türkiye ve Balkan yapımı uzun metraj ve kısa metraj kurmaca, belgesel ve animasyon filmler gösterilmekle birlikte; ulusal ve uluslararası olmak üzere 12 dalda festivalin sembolü olan Sarı Şemsiye ödülü verilecek. Festival kapsamında, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında Suat Taşer Kültür Merkezi, Çatı Bostanlı, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi, Çarşı Kültür ve Sanat Merkezi, İzmir Sanat’ta gösterimler gerçekleştirilecek. Bir hafta boyunca yaklaşık 200 seansta 125’in üzerinde film gösterilecek. Halka açık olan festivalde tüm gösterimler ücretsiz olacak.