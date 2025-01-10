90 yaşında yaşamını yitiren keman sanatçısı Ayla Erduran için tören düzenlendi

Yayınlanma: 10.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2025 - 04:00

Keman virtüözü, devlet sanatçısı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 1958 yılından itibaren 40 yıl solistliğini yapan büyük usta Ayla Erduran, dün son yolculuğuna İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nden (AKM) uğurlandı. Cumhuriyetin sanat tarihinin önemli isimlerinden olan Erduran için düzenlenen cenaze törenine sanatçının ailesi, gazetemizin yazarları Zeynep Oral ve Evin İlyasoğlu’nun yanı sıra Cihat Aşkın, Rengim Gökmen gibi usta sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Törende Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, İlber Ortaylı, Rengim Gökmen, Evin İlyasoğlu, CSO adına Cemi’i Cem Deliorman, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak da dahil çok sayıda isim Ayla Erduran’ı ve onun müziğini anlattı.

Gazetemizin Evin İlyasoğlu, “Ayla’yı Dinler misiniz?” isimli sanatçıyı anlatan kitabından alıntılar yaptı. Büyük ustanın gençlere yönelik öğütlerinden söz etti ve Bach sevgisini anlattı.

Ortaylı, “Cumhuriyet kültür tarihinin muhteşem bir savaşçısını uğurluyoruz” dedi. Gökmen, “Çok büyük bir virtüöz ve sanatçıydı. Adı altın harflerle yazılmalıdır. 1940’larda orkestralar emekleme çağındayken ve hiç kadın müzisyen yokken kemana odaklanmak olağanüstü bir olaydı. Bunu da 80 yıl devam ettirdi. Bana çok büyük bir ışık oldu. Müziğe tutkuyu ondan öğrendim” diye konuştu. Deliorman ise CSO adına Erduran’a saygılarını sunarak “Müziğindeki benzersizlik hepimiz için ilham kaynağıydı” ifadelerini kullandı.

‘MÜZESİ OLACAK’

Menajeri Serpil Bağrıaçık ise Erduran için bir müze yapmak ve her yıl adına ödüller verilmesi için plan yapıldığını söyledi. Ayla Erduran’ı anlatan bütün konuşmalarda sanatçının olağanüstü bir müzisyen oluşunun dışında iyi bir insan oluşuna, hayata bağlılığına, insan sevgisine vurgu yapıldı. Törende Murat Cem Orhan şefliğini yaptığı orkestrayla kısa bir dinleti de yapıldı. Ayla Erduran, ardından Taksim Camisi’ndeki dini tören sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.