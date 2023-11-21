A. Celal Binzet'in 'Maviye Düşen Gölge' sergisi Ankara CKM'de

Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:49

Güncelleme: 21.11.2023 - 11:02

Sanatseverler, uzun bir bekleyişin ardından Türk resim sanatının öncülerinden A. Celal Binzet'in enfes eserleriyle buluşuyor. "Maviye Düşen Gölge" adlı resim sergisi, 24 Kasım saat 18:00'de Ankara CKM'de gerçekleşecek muazzam bir açılış ile sanat tutkunlarına kapılarını aralayacak. Bu özel sergi, Binzet'in fırçasından doğan renklerin eşsiz uyumunu ve doğa ile insan arasındaki kusursuz ilişkilerin izini süren özgün bir sanat deneyimi sunacak. A. Celal Binzet'in sanat anlayışı, doğanın yorumlarına dayanıyor ve figüratif bir bakış açısını saf bir anlatımla resimlere yansıtıyor. Binzet'in eserleri, seçilmiş alanları özenle seçilmiş renk paletleriyle birleştirerek doğanın sonsuz ilham kaynağını ziyaretçilere taşıyacak. Sanatçının eserleri, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi başta olmak üzere birçok özel koleksiyon, kamu kuruluşu ve yurt dışındaki birçok ülkenin koleksiyonlarında yer alıyor. Binzet, sanatın örgütsel çalışmalarına da katılarak Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV) Kurucu ve Yönetim Kurulu üyelikleri gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca, Binzet'in sanatın kuramsal yönünü irdeleyen yazıları, gazete ve dergilerde yayınlanmıştır. Sanatseverlere sanatın zengin dünyasını tanıma fırsatı sunan Binzet, bir dizi kitap ve ortak projede yer alarak sanatın evrenini genişletmiştir. "Maviye Düşen Gölge" adlı bu benzersiz sergi, renklerin büyüsünü ve sanatın gücünü bir araya getirerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Sergi, 01 Aralık'a dek CKM'de ziyaret edilebilecek. Açılış, 24 Kasım Cuma günü saat 18:00'de gerçekleşecek. Sanatseverleri, bu eşsiz sergiyi kaçırmamaları için CKM'ye davet ediyoruz!