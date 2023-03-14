ABB, başkenti 'Bellek Ankara' ile tanıtıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) başkentin toplumsal ve mekânsal değerlerinin belgelenmesi amacıyla yaşama geçirdiği Bellek Ankara projesi sürüyor.
ABB, başkentte kent kimliği oluşturulması için yaşama geçirdiği projelerine yenilerini ekliyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara’daki üniversitelerden akademisyenlerin katkılarıyla cumhuriyetin başkenti Ankara’nın toplumsal ve yapısal/mekânsal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve bu yolla kentliler tarafından tanınır ve bilinir olmalarının sağlanması amacıyla “Bellek Ankara” projesini sürdürüyor. Proje kapsamında Ankara’nın değerlerinin tanıtıldığı bilgi panoları (totem) hazırlanarak, tarihi kent merkezlerine yerleştiriliyor.
ESERLERE ÖZEL
Ankara kent tarihinin ve değerlerinin daha bilinir olması amacıyla geliştirilen projede; eserlere özel olarak tasarlanan Türkçe ve İngilizce bilgilerin yanı sıra mekândaki önemli yapıların gösterildiği harita ve gece aydınlatması gibi birçok özelliği olan totemleri oluşturuyor. Hazırlanan panolar Ankara Kalesi Saat Kulesi Kapısı, Ankara Kalesi içi, Hacı Bayram Camisi önü, Hacı Bayram Meydanı Augustus Tapınağı önü, Eski Hükümet Meydanı Julianus Sütunu ve Eski Tren Garı Meydanı gibi noktalara yerleştirildi.
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