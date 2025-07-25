'Açık Atölye' Ağustos ayında Pera Müzesi'nde başlıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Açık Atölye etkinliğiyle sanatseverleri yaratıcılığa davet ediyor. 7 - 30 Ağustos arasında perşembe, cuma ve cumartesi günleri 10.00’dan 18.00’e kadar sürecek etkinlik, müze ziyaretçilerine ücretsiz olarak sunuluyor.

Yaş, deneyim ya da beceri farkı gözetmeksizin tüm ziyaretçilere açık olan Açık Atölye, Pera Müzesi’nin koleksiyon sergileri ve süreli sergilerinden ilhamla herkesin özgürce üretim yapabileceği bir ortam sunuyor. Etkinlik, sanatla etkileşim kurmak isteyen katılımcılara hem bireysel hem kolektif yaratıcılığın kapılarını aralıyor.

SERGİLERDEN İLHAMLA KİŞİSEL VE ORTAK ÜRETİM

Pera Müzesi’nin -1. katında yer alan Pera Öğrenme Atölyesi’nde gerçekleşecek etkinlikte katılımcılar; resim ve kolaj malzemelerinden kille üç boyutlu tasarım araçlarına kadar çeşitli materyallerle üretim yapıyor. Bununla beraber etkinlik boyunca, katılımcıların birlikte katkı sunduğu kolektif bir duvar çalışması da yürütülüyor. Bu ortak üretim alanı, bireysel katkıların çok sesli ve çok katmanlı bir bütünlüğe dönüştüğü yaratıcı bir deneyim sunuyor.