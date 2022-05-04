Açık Radyo'nun kurucularından Cem Madra yaşamını yitirdi
Açık Radyo'nun kurucularından etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra yaşamını yitirdi.
Yazar ve akademisyen Ömer Madra'nın oğlu, Açık Radyo’nun kurucularından etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra yaşamını yitirdi. Madra’nın ölüm haberi, Açık Radyo’nun sosyal medya hesabından duyuruldu.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
“Radyomuzun kurucularından, programcımız, dostumuz, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Açık Radyo’ya sayısız katkıda bulunmuş olan dostumuzun ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.”
Radyomuzun kurucularından, programcımız, dostumuz, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.— Açık Radyo (@acikradyo) May 4, 2022
Açık Radyo'ya sayısız katkıda bulunmuş olan dostumuzun ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.https://t.co/ziWlSchwqy pic.twitter.com/88QhocQVEH
Yazar ve akademisyen Ömer Madra’nın oğlu Cem Madra, “Sulukule’nin Son Günleri” belgeseline imza atmıştı.
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