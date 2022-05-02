Eski milletvekili Orhan Uluçay yaşamını yitirdi

Samsun eski milletvekili Orhan Uluçay yaşamını yitirdi.

İHA
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:35
Eski milletvekili Orhan Uluçay yaşamını yitirdi
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1977-1980 yılları arası Adalet Partisi 16. Dönem Milletvekili Süleyman Orhan Uluçay 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Uluçay'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Vezirköprü Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazından ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.


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