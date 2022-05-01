Oyuncu Kadir Kök yaşamını yitirdi
Türk sinemasının emektar oyuncularından Kadir Kök, hayatını kaybetti. Ölüm haberini Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından duyurdu.
Türk sinemasında yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki Kadir Kök hayatını kaybetti. Kök'ün ölüm haberini usta oyuncu Cüneyt Arkın duyurdu.
Sosyal medya hesabından Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Arkın, şu ifadeleri kullandı:
- İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök’ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.
İçimden bir parça koptu— Cüneyt Arkın (@cuneytarkin) April 30, 2022
İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim.
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim..
Sinema camiamızın başı sağolsun. pic.twitter.com/YF2U5LtOlf
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