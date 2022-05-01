Oyuncu Kadir Kök yaşamını yitirdi

Türk sinemasında yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki Kadir Kök hayatını kaybetti. Kök'ün ölüm haberini usta oyuncu Cüneyt Arkın duyurdu.

Sosyal medya hesabından Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Arkın, şu ifadeleri kullandı:

İçimden bir parça koptu

İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim..



Sinema camiamızın başı sağolsun. pic.twitter.com/YF2U5LtOlf