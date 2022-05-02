Naomi Judd yaşamını yitirdi
Naomi Judd, gerçek adı Diana Ellen Judd; 11 Ocak 1946 tarihinde dünyaya geldi. 30 Nisan 2022 tarihinde ise ailesinin açıklamasına göre sinirsel bir hastalık sebebiyle hayata gözlerini yuman Amerikalı şarkıcı ve oyuncuydu. O ve kızı Wynonna, 1983'te country müzik ikilisi Judds'ı kurdular. 2021'de Country Music Hall of Fame'e alındılar.
Judd, 11 Ocak 1946'da Ashland, Kentucky'de Pauline Ruth "Polly" (kızlık soyadı Oliver) ve Charles Glen Judd'ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının bir benzin istasyonu vardı. 1965'te kardeşi Brian, 17 yaşında lösemiden öldü.
Naomi Judd'ın ilk çocuğu Christina Ciminella (daha sonra Wynonna Judd), Judd 18 yaşındayken doğdu. Daha sonra bir sinema ve tiyatro oyuncusu olan kızı Ashley'nin (Nisan 1968) doğumundan ve Michael Ciminella ile evliliğinin sona ermesinden sonra, Judd her iki kızını da bekar bir ebeveyn olarak büyüttü. California'daki College of Marin'de hemşirelik okuluna gitti bu esnada yakınlardaki Lagunitas, California'da yaşadılarve daha sonra kızı Wynonna ile başarılı bir müzik kariyerine başladı.
Naomi, kızı Wynonna Judd ile Judds olarak bilinen son derece başarılı şarkı ikilisini kurdu. Country müziğin en ünlü anne-kız takımı olarak, ilk ona yirmi hit (on beş numara dahil) ile girdiler ve üç büyük country müzik ödül töreninde art arda sekiz yıl boyunca yenilmediler. Beş Grammy Ödülü ve çok sayıda başka ödül ve onur ödülü kazandılar. Naomi, "Love Can Build a Bridge" şarkısıyla Grammy Yılın Şarkısı ödülünü kazandı.
1991'de, yedi yılda 20 milyondan fazla albüm ve video ürettikten sonra kariyerlerinin zirvesindeyken, Judd'ların kariyeri Naomi Judd'a hepatit C teşhisi konulması ile aniden sona erdi.
Grup yüksek bir notla sona erdi: veda turları en çok hasılat yapan performanstı ve veda konseri kablolu yayın tarihindeki en başarılı müzikal olaydı. 1991'de Judd, hepatit C konusunda farkındalığı artırmak için Naomi Judd Eğitim ve Araştırma Fonu'nu kurdu ve deneyimlerinin gücünü American Liver Foundation için sözcü modeli olarak kullandı.
1999'da The Judds, Phoenix'te America West Arena'da bir Yılbaşı konseri için Ashley ile sunucu olarak tekrar bir araya geldi. 2000 yılında, Judds "Power to Change" turnesi için tekrar bir araya geldi ve 30 tarihte 300.000'den fazla kişiye konser verdi. İkili, 2001 yılında Academy of Country Music tarafından yılın en iyi vokal ikilisi olarak aday gösterildi. 2003'ten 2004'e kadar Judd, Arsenio Hall tarafından sunulan Star Search'ün yenilenmiş versiyonu hakkında karar verdi.
2005'te Judd, Pazar sabahları Hallmark Channel'da bir talk show olan Naomi's New Morning'e başladı. Gösteri iki sezon sürdü. Ayrıca Naomi's Guide to Aging Gratefully: Facts, Myths, and Good News for Boomers (2007) de dahil olmak üzere birçok kendi kendine yardım kitabının yazarı oldu.
2008'de Judd, jüri ve akıl hocası olarak yeni bir televizyon gerçeklik yarışması dizisi Can You Duet'e katıldı. Gösteri CMT'de yayınlandı.
2011'de Judd, Lifetime televizyon filmi The Killing Game'de aktris Laura Prepon ile birlikte rol aldı. 2014'te An Evergreen Christmas'da "Bal" rolüne büründü. 2017'de Judd, Fox Broadcasting yemek programı My Kitchen Rules'un ilk sezonunda kocasıyla yarıştı.
Judd'ın ikinci evliliği 6 Mayıs 1989'da Palmetto Eyalet Dörtlüsü'nden Larry Strickland ile oldu.
Son turundan sonra Judd depresyon, kaygı, panik atak ve intihar düşünceleri geliştirdi. Reçete edilen ilaç lityum, ödem, saç dökülmesi ve titreme gibi yan etkilere neden oldu. 30 Nisan 2022'de Nashville, Tennessee yakınlarında 76 yaşında öldü. Kızları, ölümünü açıklayan bir tweet attı: "Bugün biz bir trajedi yaşadık. Güzel annemizi akıl hastalığından kaybettik.”
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