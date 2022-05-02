Naomi Judd yaşamını yitirdi

Naomi, kızı Wynonna Judd ile Judds olarak bilinen son derece başarılı şarkı ikilisini kurdu. Country müziğin en ünlü anne-kız takımı olarak, ilk ona yirmi hit (on beş numara dahil) ile girdiler ve üç büyük country müzik ödül töreninde art arda sekiz yıl boyunca yenilmediler. Beş Grammy Ödülü ve çok sayıda başka ödül ve onur ödülü kazandılar. Naomi, "Love Can Build a Bridge" şarkısıyla Grammy Yılın Şarkısı ödülünü kazandı.

1991'de, yedi yılda 20 milyondan fazla albüm ve video ürettikten sonra kariyerlerinin zirvesindeyken, Judd'ların kariyeri Naomi Judd'a hepatit C teşhisi konulması ile aniden sona erdi.