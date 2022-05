Naomi Judd yaşamını yitirdi

2005'te Judd, Pazar sabahları Hallmark Channel'da bir talk show olan Naomi's New Morning'e başladı. Gösteri iki sezon sürdü. Ayrıca Naomi's Guide to Aging Gratefully: Facts, Myths, and Good News for Boomers (2007) de dahil olmak üzere birçok kendi kendine yardım kitabının yazarı oldu.

2008'de Judd, jüri ve akıl hocası olarak yeni bir televizyon gerçeklik yarışması dizisi Can You Duet'e katıldı. Gösteri CMT'de yayınlandı.