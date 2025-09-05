Adalar’da Caz Konserleri 19 Eylül’de başlıyor

Radyo Boğaziçi tarafından En İyi Müzik Festivali seçilen Adalar’da Caz, bu yıl “Damakta Kalan Tatlar” temasıyla 19-21 Eylül’de üçüncü kez düzenleniyor.

Hem Adalıların hem de ziyaretçilerin yazın keyfini caz müzikle çıkaracağı Adalar’da Caz festivali, Büyükada Taş Mektep, Büyükada Atatürk Meydanı ve Heybeliada’nın yanı sıra Paşabahçe Vapuru’nda konserlerde birbirinden güçlü isimleri ağırlayacak. Festival Alp Ersönmez, Asena Akan, Berke Köymen&Timebanders Bilal Karaman, Ayhan Sicimoğlu ft. Latin All Stars, Burhan Öçal, Cenk Erdoğan Trio, Çağrı Sertel, Ece Göksu, Egemen Tosunbaş, Elif Canfeza Gündüz Quartet, Eylül Biçer, Hakan Başar, Islandman, İmer Demirer, Jen Session, Jülide Özçelik, Kaan Çelen Quartet, Nedim Ruacan, Nilüfer Verdi, Öner Karaçuha Quartet, Pesus’un konserlerine ev sahipliği yapacak. Konserler her akşam 18.30’da başlayıp 00.00’a kadar devam edecek.

Geçmişin tatlarının, seslerinin ve anılarının bugünün neşesiyle yeniden hatırlanacağı festivalde söyleşiler, atölyeler, masterclasslar, gastronomik buluşmalar ve ada turları da gerçekleşecek. Taş Mektep’in bahçe etkinliklerinde iklim krizinin görünmez etkileriyle şekillenen yeni müşterek yaşam; koleksiyonerliğin kültürel, estetik ve kişisel anlamları; Türkiye’de bağımsız radyoculuğun serüveni; Türkiye’nin ilk caz albümünün hikâyesi gibi farklı konularda söyleşiler düzenlenecek. Taş Mektep’te ayrıca “Çocuklar İçin Doğaçlama Beden Perküsyon Atölyesi”, “Bahçıvanlık Pratikleri”, “Ada Kokuları”, “Caz'da Perdesiz Gitar-Masterclass”, “Re-Create Toys İleri Dönüşüm Oyuncak Atölyesi”, “Caz Vokal-Masterclass” gibi etkinlikler de yer alacak.

Adalar’da Caz’ın etkinlik programına çok yakında İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.