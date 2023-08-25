Adalı yazarlar okurlarıyla buluşuyor
İstanbul Adalar’da, 26- 27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek “Adalı Yazarlar, Adaları Yazanlar” etkinlikler dizisi, ilginç konular ve değerli konuklarla İstanbullu edebiyat severleri karşılamaya hazırlanıyor.
İki gün boyunca Çelik Gülersoy Kültür Merkezi, Adalar Müzesi, Heybeliada Sahaf ve Burgazada Adalar Su Sporları Kulübü’nde düzenlenecek farklı oturumlarda aralarında İpek Çalışlar, Ahmet Ümit, Gündüz Vassaf gibi isimlerin de bulunduğu yazarlar kitapları üzerine konuşacak.
Ayrıca Çelik Gülersoy Kültür
Merkezi bahçesine kurulan
stantlarda yolu son yüzyıl
içinde Adalar’dan geçmiş
yazarların kitapları sergilenecek
ve söyleşiler sonrasında
imzalanacak. Etkinliklerle ilgili
ayrıntılı bilgiye adalar.bel.tr
adresinden ulaşılabilir.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya'da korkutan deprem!
- Erdoğan ailesine seslenen Kibariye: 'Götürdük malları'
- Merkez Bankası'ndan şahin faiz artışı!
- Hakaretler ve beddualar yağdırdı!
- '2.5 milyon yıldır deprem üretmeyen...'
- Bekçi ve iki polis tutuklandı!
- TFF'den Beşiktaş'a yanıt!
- Sadece 3 soru, katılımcıların yüzde 83'ü çuvallıyor!
- Çanakkale'deki yangınla ilgili yeni gelişme!
- Yanardağ’dan kendisini icraya veren Sezen Aksu'ya tepki!