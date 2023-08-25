Adalı yazarlar okurlarıyla buluşuyor

Yayınlanma: 25.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 03:00

İki gün boyunca Çelik Gülersoy Kültür Merkezi, Adalar Müzesi, Heybeliada Sahaf ve Burgazada Adalar Su Sporları Kulübü’nde düzenlenecek farklı oturumlarda aralarında İpek Çalışlar, Ahmet Ümit, Gündüz Vassaf gibi isimlerin de bulunduğu yazarlar kitapları üzerine konuşacak.

Ayrıca Çelik Gülersoy Kültür Merkezi bahçesine kurulan stantlarda yolu son yüzyıl içinde Adalar’dan geçmiş yazarların kitapları sergilenecek ve söyleşiler sonrasında imzalanacak. Etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiye adalar.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

