Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödüllerinin sahipleri belli oldu!

Yayınlanma: 18.07.2023 - 10:27

Güncelleme: 18.07.2023 - 10:27

Adana Altın Koza Film Festivali komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl verilecek onur ödüllerinin sahipleri belirlendi.

Onur ödüllerine Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimleri Perran Kutman ile Cihan Ünal layık görüldü.

YÜRÜTME KURULU BAŞKANI MENDERES SAMANCILAR!

Yürütme Kurulu Başkanlığını Menderes Samancılar’ın üstlendiği festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" bölümleri yer alacak.