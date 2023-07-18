Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödüllerinin sahipleri belli oldu!
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-24 Eylül'de gerçekleştirilecek 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülleri, usta oyuncular Perran Kutman ve Cihan Ünal'a verilecek.
Adana Altın Koza Film Festivali komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl verilecek onur ödüllerinin sahipleri belirlendi.
Onur ödüllerine Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimleri Perran Kutman ile Cihan Ünal layık görüldü.
YÜRÜTME KURULU BAŞKANI MENDERES SAMANCILAR!
Yürütme Kurulu Başkanlığını Menderes Samancılar’ın üstlendiği festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" bölümleri yer alacak.
Adana Adana Altın Koza Film Festivali Altın Koza Altın Koza Film Festivali Cihan Ünal Onur Ödülleri Perran Kutman
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu
- Daha kavurucu olanı geliyor!
- Tahıl anlaşması askıya alındı
- Yargı, RTÜK'e 'dur' dedi
- 'Neyin satılacağını çok iyi biliriz!'
- Poşet poşet uyuşturucu attı
- 3 bin hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
- 'Büyük hayal kırıklığı' dedi, istifa etti
- Tahliyeler başladı
- Yurttaşın parası böyle çarçur edildi!