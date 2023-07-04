Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne başvurular başladı
1969 yılından beri varlığını sürdürmeyi başaran Altın Koza Film Festivali başvuruları başladı.
18-24 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Altın Koza Film Festivali; "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" bölümleri yer alacak.
Festivalin yarışma bölümüne katılmak isteyenler 7 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek. Yarışmanın yönetmelik ve başvuru formlarına "altinkozaff.org.tr" adresinden ulaşılabilecek.
Organizasyon kapsamında dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler, sanatseverlerle buluşacak.
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